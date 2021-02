Volejbalisté Ostravy mají čtvrtfinále extraligy ve svých rukách

Leč Ostravští stále živí naději na přímý postup do čtvrtfinále, protože po včerejší výhře v dohrávce 12. kola v Kladně 3:1 (20, 20, -19, 19) se vrátili na šestou příčku.

„Jak cenné to vítězství je, uvidíme v sobotu,“ upozornil ostravský trenér Jan Václavík. „Hlavně to bylo úplně jiné než předešlé zápasy (se Zlínem a Českými Budějovicemi 0:3 – pozn. red.). Bylo od nás hodně bojovné a koncentrované, což nám předtím chybělo. Byl to ale první krok, se Lvy bude druhý.“

Ostravští mají před sedmou Odolenou Vodou bod náskok, takže v sobotu bez ohledu na duel Odoleny Vody s Kladnem potřebují doma se Lvy Praha získat aspoň dva body.

Beskydy ještě mohou poskočit na devátou příčku před Brno, pokud v posledním duelu v Ústí nad Labem získají o bod více než Brňané, kteří přivítají České Budějovice.