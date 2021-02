Navzdory žiletkám jsou ostravští volejbalisté v play off

Black Volley Beskydy živil naději na deváté místo, ale po prohře v Ústí nad Labem 1:3 (21, -17, -16, -20) zůstal desátý a v předkole play off se střetne s Odolenou Vodou.

Ostravští si pořádně ulevili.

„Jejda. A jak...,“ potvrdil ostravský trenér Jan Václavík.

Důležité bylo, že zvládli závěr první sady, v níž už prohrávali 19:22 a 21:23. „Prohrát tu koncovku, tak by nás to buď nakoplo, nebo semlelo. Byl to nejdůležitější zápas dosavadního průběhu sezony a jsem moc rád, že jsme ho zvládli,“ oddechl si kapitán vítězů David Janků.

„Pro naši pohodu byla koncovka prvního setu rozhodující moment zápasu,“ řekl univerzál Jakub Dvořák. „Matouš dal dva dobré servisy, načež jsme ubránili útoky hostů a složili bodovky.“

Trenéru Václavíkovi opět vyšlo, že na podání šel Matouš Vancl. „Máťa je v tom dobrý, je to jeho disciplína. Dneska i čapl v poli, hodně nám pomohl,“ uvedl Jan Václavík.

Proti Lvům častěji než obvykle posílal na přihrávku i mladé libero Dominika Jelena. „Dobře přihrává plachtu a ta soupeři fakt vycházela. Damian (libero Sobczak) zase hodně balonů pochytal v poli. Byl to týmový výkon,“ řekl kouč.

„Ty jejich plachty, to byly žiletky, žádný lehký servis. Celý zápas jsme se s tím prali,“ uvedl David Janků.

„Naši smečaři i účko podali v útoku slabý výkon, v tom byla Ostrava silnější. Tím rozhodla první dva sety a ve třetím nás začala více tlačit podáním,“ řekl pražský trenér Tomáš Pomr, který mimo jiné nechal na lavičce reprezentačního nahrávače Jakuba Janoucha. „Potřebovali jsme vyzkoušet druhého nahrávače a svou roli splnil.“ Tím byl Ukrajinec Ivan Pljaseckij.

Beskydští v Ústí nad Labem po vyhrané první sadě druhou nezvládli, byť v ní vedli 16:13. Na podání přišel ústecký smečař Bornemann a uhráli už jen bod! A to ještě jen proto, že Bornemann za stavu 23:16 zkazil servis, jímž dal v zápase devět přímých bodů.

„S tím, že nás zlomí jedna série na podání, se potýkáme celou sezonu. Pokud udržíme stabilitu na přihrávce, můžeme hrát s kýmkoliv,“ řekl beskydský trenér Jakub Salon.