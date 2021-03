Musíme hrát jako šílení, burcuje ostravský volejbalista Sedláček před play off

Jak vidíte šance na postup?

Je to strašně těžký soupeř. Z extraligové top trojky jsem raději hrál s Vary a Budějkami, s nimi nám to šlo lépe.



Jenže Liberec jste minule doma porazili 3:2...

... A pro mě to bylo první vítězství nad Libercem za dobu, co hraji v chlapech. Bylo to super. Mohlo by nám to dodat energii a odvahu do play off.

Na takového soupeře se ani nemusíte nijak motivovat, že?

Nachystaní jsme. V rámci přípravy jsme byli v Polsku, kde jsme hráli proti klukům, kteří do toho mlátili, byli obrovští, takže blokovali suprově. Bude záležet na tom, co předvedeme my.

Jak tedy na Liberec?

Musíme být odvážní. Naše hra se odvíjí od servisu. Tím musíme soupeře odtlačit od sítě, abychom ho ubránili. Pokud nebudeme podávat a oni všechno přihrají, seřežou nás. Ale agresí a touhou po výhře, bychom se mohli o postup porvat.

Je těžké dostat se do varu?

Mně to jde rychle, ale těžké je bojovnost udržet celou dobu, když se třeba nechytnou ostatní. To se nám stávalo na začátku sezony, teď už moc ne. Když se nás na hřišti rve více, tak i když se někomu něco nepovede, ostatní se hned k němu seběhnou, seberou ho, zvednou a jedeme dál. Člověk pak nějaký dílčí neúspěch ze sebe velmi rychle setřepe. To pomáhá všem. Doufám, že tomu tak bude i teď.

Takže buřičů vás musí být na hřišti více?

Přesně tak. Měli bychom se do toho dostat všichni. V nejlepších zápasech, které jsme kdy hráli, jsme byli na hřišti šílení. Řvali jsme, radovali se z jakéhokoli balonu, ať jsme ho uhráli po dlouhé výměně, anebo soupeř zkazil servis.

K úspěchu bude potřeba, abyste byli v transu, v euforii?

Tak nějak. Náš mančaft je o dost mladší než liberecký. Oni vyhrávají, vědí, jaké to je umísťovat se na nejvyšších příčkách. Nám ale pozice papírově slabšího vyhovuje.

Berete osobně čtvrtfinále i jako možnost předvést se případným zájemcům o vaše služby?

Je to jedna z možností, ale v hlavě mám teď nastavený jen týmový cíl. Chtěl bych to s klukama někam dotáhnout. A určitě bychom si nějaký úspěch zasloužili za to, jak jsme makali. Ale to asi bylo podobné i v dalších mužstvech.

Budou zápasy s Libercem i bojem o vaše další angažmá?

Samozřejmě. Blíží se přestupové období. Snažím se předvádět, ale nemám to v hlavě, nejdu do zápasu s tím, že bojuji o svou budoucnost. Jasně, před zápasem si řeknu, že musím hrát dobře, abych se dostal dál, abych se posouval, ale individuální cíl jde stranou. Musíme se rvát všichni.

Určitě ale přemýšlíte o další sezoně. Zůstanete, anebo odejdete z Ostravy?

Končí mi smlouva, to není tajné. Panu Zedníkovi, Tomovi (manažer klubu – pozn. red.), jsem říkal, že bych chtěl zkusit něco nového, ale zatím není co. Nevím, nic určitého. Ale vedení klubu ví, že bych se chtěl někam posunout.

Na přelomu roku klub bojoval s velkými ekonomickými problémy. Poznamenalo vás to?

Ne. Byly problémy, klub měl krizi, s penězi to bylo hodně špatné. Ale lidé z vedení, i když neudělali vše nejlépe, jak mohli, což nechci rozebírat, se k tomu postavili zodpovědně a dodrželi všechno, co řekli. Nelhali nám a odměny, které jsme měli dostat, vždy přišly. Nebyl s tím žádný problém.