Ruský volejbalový univerzál Kružkov bude v Ostravě hrát dál

„Vyšlo to díky jeho vstřícnosti a ústupkům z jeho i naší strany,“ řekl předseda správní rady VK Ostrava Pavel Žůrek. „Kružkovovo pokračování v našem klubu vyjde nastejno, jako kdybychom mu nyní museli vyplatit odstupné za předčasné ukončení smlouvy.“



Kružkov uvítal, že může v mužstvu pokračovat. „Byla to pro mě těžká situace, ale nemohl jsem přemýšlet nad tím, co bude. Snažil jsem se pořád naplno hrát a pomáhat týmu. To bude i nyní můj hlavní úkol,“ řekl Jurij Kružkov.

Ostravští nedostatek peněz zaviněný i nynější koronavirovou pandemii a krácením dotací řešili na svém webu výzvou k fanouškům, aby dávali tipy na možné sponzory. Příznivci i sami přispívali.

„Šlo o částky v řádech pěti až dvaceti tisíc korun,“ děkoval Pavel Žůrek. „Trochu nám to pomůže.“



Do týdne by Ostravští konečně měli dostat i z loňska slíbený příspěvek od ministerstva průmyslu, a to 750 tisíc korun.

„To nejhorší teď přežijeme a pak se uvidí,“ řekl Pavel Žůrek. „Pořád jednáme se dvěma třemi firmami, které by teoreticky mohly do našeho klubu vstoupit jako větší sponzor. Pokud to do května června nedopadne, budeme muset skládat mančaft z mladých kluků.“

Ostravští v osmifinále poháru přivítají Brno ve středu v 17.00 a odvetu v hale soupeře sehrají v sobotu od 17.30. Ještě tentýž den od 15.00 se oba celky v Brně střetnou v 19. kole extraligy.