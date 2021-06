Ostravská jízda do finále. Perušič a Schweiner si podali i mistry světa

„Stejně jako včera proti Italům jsme dobře podávali, což je proti takovému týmu klíč,“ uvedl Ondřej Perušič. „Oni jsou oba vysocí a vynikající útočníci. Pokud bychom je nezatlačili podáním a nedostali je do těžších pozic, tak bychom je těžce bránili.“

Připustil, že i tak se jim často nepodařilo Rusy ubránit. „Ale perfektně jsme ztrátovali. K tomu soupeři nepředvedli to, co umějí, své maximum. My naopak jo,“ dodal Perušič.

S vysokým blokem Stojanovského se většinou musel vypořádat David Schweiner. Často volil technický úder.

„Ono smečovat proti dvě stě sedm centimetrů vysokému blokaři by byla trošku sebevražda, což jsme samozřejmě věděli,“ usmál se Schweiner. „Snažili jsme si dávat hodně bacha. Vyhnout se mu a zároveň i polaři. To je mnohokrát hodně těžký úkol, ale dneska se nám to povedlo i s trochou štěstíčka, protože jsme otečovávali lajny zvenku a podobně. Rusové se asi o něco hůř vyspali.“

Oleg Stojanovskij ocenil velice čistou hru českého týmu. „My jsme dneska hodně chybovali, nepodařilo se nám dostatečně zkoncentrovat a nedostali jsme se do naší hry,“ prohlásil Stojanovskij.

Ondřej Perušič připustil, že jim pomohlo i prostředí.

„Přece jen to je náš domácí turnaj a kulisa je úplně úžasná. Náš výkon to posouvá zase o třídu výš,“ řekl Perušič. „Druhá věc je, že centrkurt je trošku specifický a když tam člověk netrénuje a nehraje všechny zápasy, což my ano, může to hrát roli při časování útoků i podání. To Rusům nehrálo do karet.“

Nyní se čeští beachvolejbalisté musejí naladit na finále. Třeba i dobrým obědem. „Vítězná kombinace se nemění, tak snad v hotelu zůstalo stejné meníčko ze včerejška,“ přál si David Schweiner.

Jaké?

„Nějaká rýže a zelenina,“ odpověděl. „Ale mají i výborné brambory, i když to je spíše na večeři,“ podotkl Perušič.

„A dezerty, ale k nim můžeme jen čichat,“ smál se Schweiner.

Soka pro finále si beachvolejbalisté nevybírali. „S Nizozemci jsme hráli dvakrát,“ připomněl Perušič. „Jednou, když jsme začínali, a to nás strašlivě seřezali.“

Schweiner dodal, že to možná v součtu bodů nehráli ani set...

„A podruhé jsme s nimi prohráli v tie breaku 20:22,“ připomněl Perušič porážku z Gstaadu 2019, přičemž nevyužili čtyři mečboly. „Každopádně jsou to podobné typy jako Rusové. Výborní útočníci, jsou hodně vysoko a mají skvělý servis. U nich je ale vždycky vabank, jak zahrají.“

S Brazilci by se utkali poprvé. „Několikrát jsme s nimi ale trénovali,“ řekl Perušič. „Ti podle mě mají větší výkonnostní výkyvy. Jsou pátí z mistrovství světa, úžasný tým, ale jak ztratili šanci probojovat se na olympiádu, tak mi přijde, že šli výkonnostně dolů. A netlačí tolik na podání, i když i oni ho mají výborné, takže pro nás možná… Ale ne, nechci si nikoho přát.“

Na to navázal Schweiner: „Hlavně si zase přejeme podat dobrý výkon.“

„Každý další zápas před touhle úžasnou kulisou je skvělý a i když to nevyjde, je to pro nás už i tak další výborný úspěch,“ prohlásil Perušič.