Nejlepší čeští plážoví volejbalisté slavili tradičně. Potěšili italské trenéry

Jejich soupeři v semifinále turnaje Světové série J&T Banka Ostrava Beach Open jsou Rusové Vjačeslav Krasilnikov a Oleg Stojanovskij, kteří v duelu s Poláky Piotrem Kantorem a Bartoszem Losiakem ve druhé sadě odvrátili dva mečboly a zvítězili 2:1.

„Možná bych si spíše přál Poláky. Jednak pro jejich divácky líbivější styl a za druhé s nimi máme přece jenom ne tak zápornou bilanci,“ přiznal Ondřej Perušič.

Hned však dodal, že si hlavně přejí navázat na dosavadní výkony na turnaji, aby nezklamali diváky.

„Pokud předvedeme dobrý výkon, máme i na Rusy,“ usmál se David Schweiner. A vypočítal přednosti semifinálových protivníků: „Blokař má dvě stě sedm centimetrů. Skáče. Už jenom přejít přes síť bude problém. A mají neskutečný servis. Oba skákaný, rotovaný, takže bude těžké ho přijmout a nahrát do dobré pozice.“

Přes Italy Nicolae a Lupa postoupili pozornou, disciplinovanou hrou.

„Tlačili jsme je servisem převážně na blokaře Nicolae, z čehož pramenily nějaké ubráněné balony, jeho chyby a k tomu byla poměrně přesná naše hra na side outu,“ uvedl Schweiner.

„Dejv nechce skromně podotknout, že podstatné byly i bloky...“ ocenil Perušič svého spoluhráče – blokaře.

„Vždyť jsem říkal body v obraně...“ smál se Schweiner, který odpřihrával většinu italských podání. Na druhé straně byl ve větším zápřahu Nicolae.

„Věděli jsme, že Paolo je horší přijímač, takže jsme se snažili dávat mu balon mimo tělo, a to je celá pointa,“ prozradil David Schweiner.

„Rozpohybovat ho,“ dodal Ondřej Perušič.

„Nekazit tolik servis a občas ho proložit nějakým kratším míčem, aby Paolo přišel o rozběh na smeč,“ pokračoval Schweiner.

A důležité bylo, že vítězům vyšel začátek střetnutí, který jim v předchozích utkáních unikal.

„Vždy je pomoc, když začnete dobře od prvního balonu a ne až za stavu nula pět,“ řekl Schweiner. „Řešili jsme i s trenéry, co je špatně, že ty rozjezdy máme takové vlažnější. Do poloviny setů bylo utkání vyrovnané, lámalo se v drobnostech.“

Perušičovi se Schweinerem pomohly i poznatky jejich trenéra Andrea Tomatise, který je Ital a protivníky výborně zná.

„Ono to na té hře není z tribuny tak vidět, ale šli jsme do zápasu s tím, že jsme přesně věděli, kam chceme podávat a na koho. Co mu chceme bránit podle toho, z jaké pozice bude útočit. Byli jsme velmi dobře připraveni, i když Italům utkání moc nevyšlo,“ řekl Perušič.

A Češi slavili.

I tradičním focením, kdy si odhrnuli dresy a ukázali bradavky.

„Tuším, že poprvé jsme to předvedli v euforii v Římě, po výhře nad Alisonem,“ pátral v paměti Ondřej Perušič.

„Ale ani nevíme, jak to vzniklo. Naši italští trenéři to však mají hrozně rádi,“ usmál se Schweiner. „Hodně si totiž nechávají záležet na stylu oblékání a takových to sebeprezentujících věcech. Ti jsou z toho nadšeni.“