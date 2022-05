Světový beachvolejbal se vrátí v květnu do Vítkovic v plné parádě

Tentokrát jich bude šestnáct.

Důvodem je nový formát světové série Volleyball World Beach Pro Tour, který tvoří kategorie Elite 16, Challenge a Future.

Ostravské klání je v té nejvyšší, kam povýšilo z druhé, čtyřhvězdičkové kategorie i díky tomu, že v minulých třech odehraných ročnících ho představitelé Mezinárodní volejbalové federace (FIVB) zařadili mezi tři nejlepší beachvolejbalové akce roku.

Moc však nechybělo, aby se turnaj v Ostravě nekonal...

„Situace byla komplikovaná kvůli provizornímu státnímu rozpočtu, snížení rozpočtu Národní sportovní agentury a také faktu, že se veškeré náklady zvyšují skokovým tempem. Nejistota byla velká,“ připustil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Ostravský turnaj je jediný té nejvyšší úrovně ve střední Evropě. Vít Mařík gestor českého plážového volejbalu

„Přiznám se, že jsem letos už moc nevěřil, že turnaj bude,“ řekl Marek Tesař z pořádající agentury Raul. „Pokud by se nekonal, bylo by to špatné, protože bychom ztratili návaznost na předchozí ročníky a vybudovaný kredit ve světě. Možná bychom vypadli i z kalendáře FIVB.“

V roce 2020 se Ostrava Beach Open neuskutečnil vinou koronavirové pandemie. Ta ho ohrožovala i loni, ale pořadatelé dostali výjimku ministerstva zdravotnictví.

„Druhý rok po sobě to dopadlo dobře, a to především díky jednání s vedením Národní sportovní agentury a hlavně garanci podpory od města Ostravy a Moravskoslezského kraje,“ dodal Tesař.

„To, že turnaj bude, znamená pro celý český beachvolejbal hodně,“ řekl Michal Provazník, někdejší úspěšný beachvolejbalista a nynější trenér a ředitel Black Volley Beskydy. „Lidé si už zvykli, že taková velká akce tady je. Navíc se fanoušci po dvou letech, které byly omezené covidem, budou moci podívat na vrcholnou akci. A i díky písku, který pořadatelé věnují zájemcům, v kraji vznikají nová hřiště. Věřím, že hráčů v našem regionu bude přibývat.“

Světová série Elite 16 se rozjela koncem března v mexickém Rosaritu a skončí 27. listopadu v australském Sydney. Dále se uskuteční vedle Ostravy v Jurmale, Gstaadu, Hamburku, Paříži, jihoafrickém Kapském Městě a Rio de Janeiru.

„Letos bude devět turnajů nejvyšší úrovně a náš je jediný ve střední Evropě,“ upozornil Vít Mařík, gestor beachvolejbalu Českého volejbalového svazu.

V Dolních Vítkovicích by se od 25. do 29. května měla sejít absolutní světová špička včetně Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří jsou momentálně třetím týmem světového žebříčku.

Jedničkami jsou Nizozemci Alexander Brouwer a Robert Meeuwsen, kteří loni ve finále český tým porazili.

Na divokou kartu se do hlavní soutěže dostanou Tomáš Semerád a Jakub Šépka. V kvalifikaci budou moci uspět Kryštof Oliva a Tadeáš Trousil.

Mezi ženami je v hlavní soutěži hned pět brazilských dvojic včetně Tality s Rebekou a Dudy s Anou Patricii. Z Češek mají divokou kartu Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová. Do kvalifikace zasáhne nahrávačka extraligové TJ Ostrava Anna Pospíšilová se zkušenou Martinou Williamsovou.