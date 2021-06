Olympiádu můžeme vyhrát, věří si beachvolejbaloví Katařané z Afriky

Je to jejich nejhorší letošní umístění. Na předchozích šesti turnajích byli pětkrát ve finále, přičemž dva vyhráli, a pátí.

„Jednou budeme olympijskými vítězi, nebo mistry světa. Věřím tomu,“ prohlásil pro fivb.com šestadvacetiletý Šerif Janus, když se podruhé v kariéře spojil se stejně starým Ahmedem Tadžínem.

Co mu dává takovou sebedůvěru?

„Máme dost energie a nikdy se nevzdáme. Bojujeme o každý míč, dokud nespadne do písku,“ odpověděl Šerif, což předvedli i v Ostravě, byť v boji o čtvrtfinále nestačili na ruskou dvojici Semjonov, Lešukov, jíž podlehli 0:2 (-17, -17).

Jako mladíci spolu začínali na mistrovství světa hráčů do 21 let v roce 2014, ale rok na to je šéfové katarského plážového volejbalu rozdělili a našli jim zkušenější, původem brazilské spoluhráče.

Šerif Janus hrál několik let po boku Jeffersona Santose Pereiry, s nímž se probojoval i na olympijské hry v Riu de Janeiru, kde byli devátí. Ahmed Tadžín se učil vedle Júlia Césara Do Nascimenta Júniora.

„Olympiáda byla něco úžasného, něco, na což nikdy nezapomenu. Hned jsem si řekl, že se na ni musím dostat i příště,“ podotkl Šerif. „Když jsem v roce 2012 ještě doma sledoval olympijské hry v Londýně v televizi, nevěřil jsem, že na těch dalších budu soutěžit. “

A jistou má účast i letos v Tokiu. Tentokrát s Tadžínem, s nímž je znovu pohromadě od roku 2018.

„Lidé z naší národní federace nám dali jasný úkol – kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu,“ připomněl Šerif. „Bylo to pro nás hodně obtížné, protože jsme byli zvyklí hrát s partnery, kteří byli zkušenější než my. A k tomu tolik skvělých týmů mělo stejný cíl.“

Ve Světové sérii se spolu poprvé postavili na stupně vítězů v březnu 2018 „doma“ v Dauhá, kde skončili třetí.

Letos poprvé, a to v mexickém Cancúnu, triumfovali na čtyřhvězdičkovém turnaji Světové série. „To byl pro nás historický okamžik,“ řekl Šerif Janus, který je původem ze Senegalu.

Od osmi let žil na pláži a po vzoru staršího bratra začal hrát beachvolejbal. „Ale jen v létě, protože zbytek roku jsem musel chodit do školy,“ upozornil. „Účastnil jsem se tamějších turnajů a když mi později agent nabídl, abych šel do Kataru, přijal jsem to, protože v Senegalu není plážový volejbal tak rozvinutý.“

Ahmed Tadžín se narodil v Gambii. Hrával fotbal, stolní tenis a na ulici zkoušel volejbal. Ten ho zavedl do sousedního Senegalu.

„Tam jsem se věnoval klasickému, šestkovému volejbalu, protože jejich liga je lepší, než gambijská,“ podotkl.

Také jeho si všimnul jeden z manažerů a nabídl mu přesun do Kataru. „Dva tři roky jsem tam ještě hrál v hale, ale pak jsem přešel na písek a poznal Šerifa.“

Šerif s Janusem v Ostravě ve skupině porazili Václava Berčíka s Janem Dumkem. A letos se už dvakrát utkali i s českými jedničkami Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem.

„Tuto sezonu se vezou na neuvěřitelné vlně,“ potvrdil David Schweiner. „Věděli jsme, že jsou hodně dobří už z té předchozí sezony, ale loni udělali obrovský skok a dokazují to celý rok od Dauhá až po Soči.“

Dodal, že o to více si váží výhry na jejich domácí půdě v Dauhá, kde přes ně letos přešli ve čtvrtfinále, načež tamější turnaj vyhráli. „Nějak zázračně se nám je podařilo porazit,“ komentoval to Schweiner. Prohru jim Katařané vrátili minulý týden v Soči.

„Každopádně je těžké s nimi hrát,“ upozornil Schweiner. „Po Norech (světových jedničkách Molovi se Sörumem – pozn. red.) je tady další tým, který standardně chodí na podium, i když v Ostravě to nepotvrdili.“

Ostatně v Ostravě neuspěli ani Mol se Sörumem, kteří obhajovali prvenství, v osmifinále je vyřadili Nizozemci Varenshorst a Van de Velde.