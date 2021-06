David Perušič pojede do Tokia ve stopách svého dědy

Boris Perušič patří do týmu československých volejbalistů, kteří získali první medaili na olympijských hrách. V Tokiu 1964 byl stříbrný. A nyní na Hry do japonské metropole míří i jeho vnuk Ondřej se svým parťákem Davidem Schweinerem. Ne však do haly, ale na písek coby beachvolejbalista...