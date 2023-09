Kádr volejbalistek pro olympijskou kvalifikaci doplnila blokařka Kneiflová

Z osmi týmů se na olympijské hry do Paříže kvalifikují dva. Česko ve skupině s úřadujícími mistryněmi světa ze Srbska, bronzovými medailistkami z ME Nizozemkami, domácím výběrem a dalšími silnými týmy patří k outsiderům. „Na kvalifikaci na olympiádu máme malé šance, ale nikdy nepřestáváme snít. Budeme se snažit o co nejlepší výsledek. Na tento turnaj se těšíme,“ uvedl Athanasopulos.

Bude to podle něho těžší než na evropském šampionátu. „Tato konkurence je mnohem agresivnější a ještě silnější. Začínáme čtyřmi velmi těžkými zápasy. Jsou tam týmy, které jsou v žebříčku mnohem výše než my. Určitě přijdou krušné chvíle, protože začínáme s Dominikánskou republikou, která má hodně hráček vyšších než 195 centimetrů. Musíme do toho jít jednotně, snažit se o co nejlepší výkon a pokusit se udělat vše, co je v našich silách,“ řekl kouč.

Jeho svěřenkyně čeká sedm zápasů v devíti dnech. Znovu narazí na Ukrajinu, kterou udolaly v osmifinále ME 3:2 na sety. Po dvanácti letech tak vybojovaly pro Česko evropské čtvrtfinále, což Athanasopolus považuje za velký úspěch. „Dostali jsme český volejbal opět do televize a spousta fanoušků z České republiky začíná volejbal sledovat. Což je skvělé. Určitě hodnotím výsledek jako nejlepší možný, jaký mohl být. Protože pro nás bylo opravdu složité čelit Srbsku a pokusit se ve čtvrtfinále uhrát ještě něco víc,“ řekl.

Jeho tým se musel vyrovnat s překvapivým debaklem v úvodním zápase s Ázerbájdžánem i odjezdem Jehlářové do zámoří, kde musí plnit studijní i hráčské povinnosti. Její místo v základní sestavě zaplnila nezkušená Silvie Pavlová. Nyní tým doplnila ještě Kneiflová, která minulou extraligovou sezonu odehrála v Olomouci a po reprezentačních povinnostech zamíří do belgického Charleroi.