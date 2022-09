Orvošová pro prohře s favoritkami: Ten setík je pro nás dobrý start

„Ze začátku to bylo trochu nervóznější, ale pak jsme zlepšily podání a lépe bránily.“

Co rozhodlo třetí set, který jste vyhrály?

Rozhodně servis a lépe zvládnutá koncovka. V ní bylo na Brazilkách vidět, že už jsou docela nervózní. To se na tom také podepsalo.

Už v prvním setu jste s favoritkami dlouho držely vyrovnaný stav.

Tam jsme my nezvládly koncovku. Brazilky nás přetlačily v útoku a zatlačily servisem.

Co bylo v utkání nejtěžší?

Smečovat přes jejich bloky, jakkoliv se dostat na jejich stranu. V kvalifikaci mistrovství Evropy, kterou jsme odehrály před šampionátem, jsme se s takovou obranu na síti u žádných soupeřek nesetkaly.

Ale vy jste na síti rovněž dobře bránily, získaly jste blokem deset bodů oproti třinácti soupeřek.

Jo, jo. Udělaly jsme několik bločků, což nás těší. Chytly jsme trochu sebevědomí a pomohlo nám to v další hře.

Nervozita z vás spadla?

Po prvním setu docela ano. Ze všech. A dokázaly jsme hrát svůj volejbal.

Jaká byla atmosféra?

Super. Fanoušci byli pořádně slyšet. Děkujeme jim za podporu.

Na nehtech máte nalakované české vlajky. Je to pro vás speciální motivace?

Chtěly jsme být hezké a ladit s atmosférou mistrovství světa, a tak jsme si s holkami udělaly české nehty (usmívá se).

Jak často si nehty musíte lakovat?

Snad nám to vydrží celé mistrovství, ale jestli tady budeme déle, tak to rády opravíme. Ale na zápasy ve skupině by nám to mělo vydržet.

V prvním utkání jste narazily na jednoho z největších favoritů a obstály jste. Co vám souboj s Brazilkami ukázal směrem k dalšímu průběhu šampionátu?

Hrály jsme hodně dobře, to je důležité. Ten setík je pro nás dobrý start. V neděli máme posilovnu a v pondělí vletíme na Japonky. Uvidíme, jak na tom jsme. Jejich blok by mohl být trochu nižší. Zabojujeme.

Co se dá čekat od Japonek, s nimiž se utkáte v pondělí?

Ten asijský volejbal je trochu jiný, než ten náš evropský. Určitě hrají rychle, jsou menší, ale budeme dělat vše pro to, abychom to zvládly.