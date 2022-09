ONLINE: České volejbalistky hrají na úvod MS proti Brazílii

Češky startují na světovém šampionátu po dvanácti letech. Ve svém zahajovacím duelu budou v pozici velkého outsidera, Brazilky totiž patří do světové špičky a na loňských olympijských hrách v Tokiu skončily stříbrné.

ONLINE: Brazílie vs. Česko Online reportáž z utkání skupiny D na mistrovství světa

„Brazilky patří mezi pět nejlepších družstev světa. My musíme hrát naši hru, na tu se soustředit. A když budeme plnit i taktiku... I ony jsou jenom lidi,“ přemýšlela před zápasem česká kapitánka Andrea Kossányiová.

„Bude to pro nás těžké, ale bude to těžké i pro ně. Ony musejí vyhrát. My nemusíme. Když budeme hrát uvolněně a budeme agresivní při servisu, vždycky je šance,“ pravil ještě před odletem do Nizozemska trenér českých hráček Jannis Athanasopulos.

Reprezentantky čeká v základní skupině celkem pět zápasů, v dalších dnech se utkají v rámci skupiny D ještě s Japonskem, Čínou, Argentinou a Kolumbií. Do další fáze projdou čtyři týmy z každé ze čtyř šestičlenných skupin.