České volejbalistky čeká na úvod MS tvrdý střet. S Brazilkami

„Je to pro nás velká neznámá. Nikdo z nás zatím proti nim nehrál. Viděly jsme je jen na videu a v televizi,“ podotkla libero Veronika Dostálová. „Ale těším se. Je to top tým. Hrát proti nim bude radost.“

Bez ohledu na výsledek. „Bude to těžké, ale jsme odhodlané dát do toho všechno. Pokusíme se je co nejvíce potrápit,“ slíbila univerzálka Petra Kojdová.

„Nechci říct, že je to pro nás zápas za odměnu, ale každá si chce proti takovým soupeřkám zahrát. Je to extratřída,“ dodala smečařka Klára Faltínová.

Jak uspět? „Brazilky patří mezi pět nejlepších družstev světa. My musíme hrát naši hru, na tu se soustředit. A když budeme plnit i taktiku... I ony jsou jenom lidi. Mohou mít špatný den a můžeme vyhrát. No, spíše uhrát nějaké sety,“ řekla kapitánka Andrea Kossányiová.

Národní tým se vrátil na světový šampionát po dvanácti letech. Tehdy Brazilkám podlehl 2:3. „Urvat set dva by dnes byl velký úspěch. Tady se bude počítat každý bod, o každý se budeme rvát,“ prohlásila Kossányiová.

Dostálová dodala, že bude doufat, že spoluhráčky před ní dobře postaví blok. „Pak, pokud nastoupím, budu spoléhat na své zkušenosti z nároďáku z předešlých let. „Každopádně hrát proti Brazilkám je čest. Je to velká kvalita. Mají důraz, chytrost ve hře. My budeme muset nadzvedávat balony co nejvíce, abychom se dostávaly k útokům,“ řekla Veronika Dostálová.

Brazilky, které loni na olympijských hrách skončily druhé, obměnily sestavu. V širší nominaci pro nynější šampionát mají jen čtyři hráčky, ale mezi nimi i největší opory – univerzálku Rosamariu Montibeller a smečařku Gabrielu Guimarães, který letos dotáhla turecký VakifBank k pátému triumfu v Lize mistryň a byla vyhlášená nejužitečnější hráčkou soutěže.

Smečařka Eva Hodanová na tréninku v hale GelreDome.

„Gabi je jejich hlavní útočná síla,“ potvrdila Veronika Dostálová. „Skvělé mají blokařky, kvalita jejich týmů je vysoká, ale my se jim budeme snažit vyrovnat.“

Rosamaria Montibeller upozornila, že družstvo výrazně omladily. „Vždyť univerzálka Kisy a blokařky Julia Kudiess v této sezoně hrály poprvé v týmu dospělých,“ připomněla.

Dodala, že ve skupině narazí na velice odlišné volejbalové školy. „Máme dva celky Asiatek, což je vždy těžké. Jihoamerické soupeřky známe dobře. A Češky? Přestože nepatří mezi úplnou elitu, to, že jsou po delší době na mistrovství má svou váhu. Od prvního bodu musíme být pozorné a soustředěné,“ řekla Montibeller.

Národní tým má ve skupině vedle Brazilek také Japonky, s nimiž se utká v pondělí, Argentinu (28. září), Čínu (30. září) a Kolumbii (1. října).

„Máme jednu z nejtěžších skupin, ale o postup budeme usilovat, co to půjde. Náš cíl je bojovat o každý balon,“ uvedla Klára Faltínová.

Z každé ze čtyř šestičlenných skupin, které hostí vedle Arnhemu i Gdaňsk a Lodž, postoupí první čtyři týmy. Ty se ve druhé fázi v Rotterdamu a Lodži od 4. do 9. října utkají ve dvou skupinách po osmi.

V nich každý celek odehraje čtyři zápasy proti týmům, se kterými se před tím nestřetl. Do čtvrtfinále v Apeldoornu a Gliwicích (11. října) projdou opět nejlepší čtyři týmy z každé osmifinálové skupiny. Semifinále bude v týchž městech 12. a 13. října. Zápasy o medaile se uskuteční v Apeldoornu 15. října.

Pro Češky by byl úspěch postup ze skupiny.

Titul z roku 2018 obhajují Srbky. K favoritkám ale patří také Brazilky, USA, Čína a především vítězky letošní Ligy národů Italky.