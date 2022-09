Češky vyhlížejí start MS. Budeme bojovat o každý balon, slibuje Valková

Během léta jste mimo jiné v Evropské lize byly druhé a v kvalifikaci mistrovství Evropy ztratily jen set. Vyhrály jste patnáct z devatenácti zápasů. Je pro vás taková bilance povzbuzením?

Ano, ale na druhou stranu si uvědomujeme, že soupeřky v kvalifikaci byly na trochu jiném levelu než ty, proti kterým budeme teď hrát. Ale furt je to pro nějaké naše sebevědomí dobrá vizitka.

Takže sebedůvěru máte?

Snad ano (směje se).

Ve skupině D jsou vašimi soupeřkami Brazilky, Číňanky, Japonsko, Argentina a Kolumbie. Co říkáte na to, že jste jediný celek z Evropy?

Je to zajímavé v tom, že se můžeme potkat s jinými celky než známe z Evropy. Máme dvě velmoci, Brazílii a Čínu, ale vlastně i Japonsko, takže tři. Pak uvidíme. Budeme bojovat o každý balon, budeme se prát o každé vítězství.

Cesta ke čtvrtému, postupovému místu povede přes výhry nad Argentinou a Kolumbií. Souhlasíte?

S nimi by to pro nás mělo být snad schůdnější. Náš cíl je postoupit ze skupiny, ale musíme jít postupně, protože turnaj je strašně dlouhý a stát se může cokoliv.

Letos jste spolu v týmu už skoro pět měsíců. Jak to zvládáte?

Družstvo se trochu obměnilo, protože na začátku starší holky dostaly volno. Druhou část reprezentačního bloku absolvoval zase trochu jiný tým, ale letos máme výbornou partu. Zvládáme to v pohodě. Ale je fakt, že někdy bychom byly rády chvilku samy, což je asi normální.

Máte lék proti případné trudomyslnosti?

(Směje se) Každá z nás si něco najde, nějaký způsob, jak se dostat do formy, nebo být více v pohodě. Občas je to dlouhé, ale sledujeme seriály, hrajeme různé hry.

Co vy?

Ráda si něco přečtu, hodně se dívám na seriály. Člověk se snaží relaxovat a odpočívat.

Bydlíte v Nijkerku. Cesta do arény v Arnhemu vám trvá hodinu a k tomu jezdíte trénovat do haly ve městě Ede. Není to únavné být často v autobuse?

Je fakt, že zatím furt někam přejíždíme, což není úplně dobré. Ale shlédneme hodně seriálů, cesta pak utíká rychleji.

Přijedou vás na šampionát povzbudit příbuzní?

Ne, nevyjde jim tom, ale na začátek sezony za mnou dorazí do Münsteru (v německém klubu čeká Kateřinu Valkovou druhá sezona – pozn. red.). Ale na naše zápasy by se měly přijet podívat moje spoluhráčky z Münsteru, protože to není daleko. Vím, že dorazí Španělka María (smečařka María Priscilla Schlegel – pozn. red.), která byla se mnou už i v Olomouci. Jak to vyjde ostatním, uvidíme.