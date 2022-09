Asistent kouče českých volejbalistek o MS: Je to mazec. Vrchol je tady

A když měl u reprezentace volno, věnoval se Olomouci, již vede v extralize.

Naštěstí jeho manželka je rovněž bývalá volejbalistka a i obě dcery se volejbalu věnují, byť jedna je už lékařkou a druhá studuje pedagogickou fakultu.

Ostatně přes dceru se dostal k trénování žen, byť začínal u mužů Brna, které převzal po Ivanu Husárovi, a pak byl v druholigovém francouzském Saint-Quentinu.

„Když jsem se vrátil, Richard Wiesner mi v Králově poli (KP Brno) nabídl místo u mládeže, kde byla zrovna moje dcera. To rozhodlo, že jsem naskočil do vláčku ženského volejbalu. Obě dcery prošly KP Brno,“ usmál se.

Teď trénuje ženy UP Olomouc a volejbalové reprezentantky. S nimi dnes odletěl do Nizozemska, kde je od 24. září čeká mistrovství světa.

„Je fajn, že odjíždíme na šampionát už v úterý a první zápas hrajeme až v sobotu,“ řekl Martin Hroch. „Za minulé tři roky se nám nestalo, abychom byli v dějišti mistrovského utkání takto brzo. Ani před třemi roky, když jsme letěli do Číny. Budeme si moci zvyknout na halu a dostat se do tréninkového a hracího režimu bez nějakého většího stresu.“

Jak moc hráčkám mohou pomoci vaše vlastní zkušenosti, protože jste startoval na čtyřech evropských šampionátech a na jednom světovém?

Jak říkal trenér na pondělním tréninku – pro všechny v našem týmu to bude první mistrovství světa. Je fakt, že já na něm byl, ale už je to nějakých dvacet čtyři let, v Japonsku. To byla dinosauří doba. Dnes je volejbal někde jinde. Hlavně z toho nesmíme jančit. Naše skupina je velice zajímavá, ale nemůžeme se bát. Kromě Číny jsme se s žádnými našimi soupeřkami v minulých čtyřech letech nepotkali.

Takže, co bude pro váš tým důležité?

Máme mladší kádr, musíme stejně jako celou sezonu k holkám přistupovat v klidu, postupně, aby si z těch velkých jmen soupeřek nic nedělaly.

S jakou náladou odlétáte?

S dobrou. Vždyť jsme se dostali do finále Evropské ligy, evropskou kvalifikací jsme prošli hladce se skóre 18:1. Tým si věří, ale je opravdu mladý. Pokud holky do šampionátu dobře naskočí, mohl by postup klapnout. Všichni jsme natěšeni. Druhá věc je, co s námi udělá atmosféra samotného mistrovství.

V jakém smyslu?

V předešlých letech byl vždy nejdříve ženský šampionát a po něm mužský. Tentokrát to je opačně. Volejbalový národ už nasál atmosféru chlapů, adrenalin a ten vnímají i naše hráčky. Ty tepovky jako by stoupaly nahoru, aniž bychom už byli na mistrovství světa. Uvidíme, co to s námi udělá, ale všechny týmy jsou na tom stejně.

Ve skupině, která se hraje v Arnhemu, máte Brazílii, Čínu, Japonsko, Argentinu a Kolumbii, tedy ani jedno evropské družstvo. Bude to pro vás složitější?

Ne. Všechny týmy v naší skupině chtěly být v Evropě brzo. Přijely zhruba před čtrnácti dny a mimo jiné odehrály turnaj ve Francii. Tam byly tři celky z naší skupiny (Japonsko, Argentina a Kolumbie – pozn. red.), takže budeme mít o nich docela dobré informace. Máme šikovné statistiky, kteří jsou schopni sehnat všechno.

Jsou nejsilnějším celkem skupiny Brazilky, s nimiž v sobotu šampionát rozjedete?

To nemohu říct, chybí nám vzájemná konfrontace. Ale určitě to je top světový tým. Záležet bude i na tom, jak družstvo poskládali, v jaké formě přijedou. Každopádně jsou jedny z favoritek. Do prvního zápasu půjdeme s tím, že před nimi nemůžeme klekat na kolena.

Do další fáze mistrovství projdou z šestičlenné skupiny nejlepší čtyři týmy. Šance na postup je vždy, ale povede ta vaše přes Argentinu a Kolumbii?

Ano. Budeme to tak mít nastavené a kdyby se nám podařil vyškrábnout nějaký bod ze zbývajících utkání, bylo by to super, nadstandard. Hlavně musíme uspět proti těmto soupeřkám.

Máte jako někdejší úspěšný blokař v družstvu na starosti blokařky?

Je to tak. První taktickou poradu vede hlavní kouč, tam řešíme směr útoků a různé herní varianty. Ta druhá je zaměřena na jednotlivé pozice s tím, že Ioannis má na starost nahrávačky, Mateusz (druhý asistent Zarczynski – pozn. red.) přihrávající hráčky, které se koukají na servis, a já blokařky s tím, že jsme dopředu dohodnuti, co jim zdůrazníme a co jim budeme ukazovat.

Je příprava blokařek jiná, než v případě mužů?

Tady musíš většinou dát přesné informace, hráčky potřebují mít omezený výběr toho, nač se mají soustředit. U chlapů bylo vše volnější, záleželo na zkušenostech samotných blokařů. Hráčkám je potřeba to malinko usnadnit.