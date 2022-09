Volejbalistky čeká MS bez zraněné Trnkové, usilují o postup ze skupiny

Po druhém místě ve zlaté Evropské lize a úspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy 2023 se reprezentantky pokusí uspět bez zdravotně indisponované Veroniky Trnkové. Do turnaje vstoupí v sobotu duelem proti Brazílii, ve skupině D narazí také na Japonsko, Argentinu, Čínu a Kolumbii.

„Je to pro nás třešnička na dortu v tomto létě. Ve skupině máme silné týmy, ale když se nám podaří proti nim uhrát jeden nebo dva sety, počítá se to do světového žebříčku. Naším cílem je dostat se do další fáze a pokusit se vyhrát proti Kolumbii a Argentině, které mají též dobré výběry,“ řekl novinářům při odletu trenér Jannis Athanasopulos.

„Každý bod a set, který získáme, je velmi důležitý. Když budeme ve světovém žebříčku do 24. místa, automaticky se posuneme do olympijské kvalifikace. Do turnaje proto jdeme s tím, že se budeme soustředit na každý zápas a chceme předvést co nejlepší výkony,“ doplnil řecký kouč.

Volejbalistky čeká čtvrtá akce za poslední čtyři měsíce. V červnu skončily druhé v Evropské lize, o měsíc později se zúčastnily Challenger Cupu a v posledních týdnech uspěly se ztrátou jediného setu v kvalifikaci na ME 2023. Sehrály letos 19 mezinárodních zápasů, patnáctkrát zvítězily.

„Jsme na euforické vlně, ale zase nemůžeme srovnávat Brazílii s Islandem. Kvalifikaci, která byla prioritou tohoto léta, jsme vyhrály a prohrály jen jeden set, což byl velký úspěch. Předváděly jsme krásný volejbal. Teď to sice bude velký skok a jiný volejbal, chceme se s tím ale vyrovnat a hrát, co umíme,“ řekla kapitánka Andrea Kossányiová.

Tým odcestoval do Nizozemska bez blokařky Trnkové, která chyběla i během kvalifikace o ME. „Po celou dobu jsme měli, v uvozovkách, štěstí na zranění, nicméně se teď na konci možná projevila malinko únava a přetížení některých hráček. Verča Trnková, která s námi byla od začátku, měla bohužel zdravotní problémy a necestuje s námi. Jinak je tým v pořádku a cítí se dobře,“ uvedl asistent trenéra Martin Hroch.

Pokyny udílí Jannis Athanasopulos, řecký trenér českých volejbalistek

Češky odehrají základní skupinu v Arnhemu, kde postupně nastoupí proti Brazilkám (24. září), Japonkám (26. září), Argentině (28. září), Číně (30. září) a Kolumbii (1. října). Dál půjdou čtyři týmy a v případě postupu by Češky hrály další fázi v Rotterdamu. Všechny hráčky budou na mistrovství světa debutovat.

„To je pro ně další extra motivace a všechny už se na začátek moc těší. Sleduji, jak všechny trénují, jak se chovají a jak jsou motivované,“ doplnil Athanasopulos.

V úvodním utkání proti favorizovaným Brazilkám se Češky pokusí překvapit. Do duelu nastoupí v sobotu od 20:30. „Bude to těžký začátek, ale stejně tak náročné to bude i pro ně. Ony musí vyhrát, my můžeme. Když budeme hrát uvolněně a budeme agresivní při servisu, vždycky je šance,“ dodal Athanasopulos.