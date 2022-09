Zkušená a věčně druhá Carol: Českým hráčkám se dařilo, chtěly se vytáhnout

„Doufáme, že se i tady na světovém šampionátu dostaneme co nejdále. Až do finále. To je vždycky náš cíl,“ prohlásila jednačtyřicetiletá Caroline de Oliveira, která na dresu nosí jméno Carol Gattaz.

Oh, Carol.



Jak v roce 2006, tak o čtyři roky později bylo mistrovství světa v Japonsku. A loni tam byly olympijské hry. Tam všude byla De Oliveira druhá. „Tentokrát nejsme v Japonsku...“ usmála se.

Jenže kromě toho je i pětinásobnou vítězkou World Grand Prix, soutěže, která předcházela dnešní Lize národů.

De Oliveira jako jediná pamatuje oba dosavadní duely volejbalistek Česka a Brazílie na mistrovství světa. V roce 2010 Češky podlehly 2:3, o 12 let později v nizozemském Arnhemu 1:3.

Caroline de Oliveira (číslo 2) se spoluhráčkou Kisy Nascimento.

Překvapily je Češky svým houževnatým výkonem v sobotním duelu?

„Věděly jsme, že Česká republika má velmi silný tým. Navíc to byl první zápas na šampionátu, takže se vaše holky chtěly vytáhnout,“ řekla Caroline de Oliveira, která většinu své kariéry odehrála v rodné Brazílii. Kromě toho jednu sezonu působila v italském celku Monte Schiavo Jesi a druhou v ázerbájdžánském Baku.



Jako blokařka se nad konstatováním, že nesmírně silnou brazilskou zbraní je obrana na síti, usmívá.

„Vždyť jsme blok hodně dlouho trénovaly! Víme, jak důležitá to je činnost, a obzvlášť na takovém turnaji jako tady,“ podotkla.

Univerzálka Gabriela Orvošová útočí mezi blokem Caroline de Oliveiry (vlevo) a Priscily Zalewski.

Proti Češkám Brazilky získaly blokem 13 bodů. Jenže české reprezentantky nijak nezaostaly – připsaly si deset bodových bloků.

„Jo, jo, dařilo se jim. Mají hodně vysokých, silných hráček. Ale to jsme věděly,“ prohlásila De Oliveira momentálně působící v celku Minas Tenis Clube.

A z toho, že je ve 41 letech nejstarší hráčkou mistrovství světa, si nic nedělá. „Volejbal mě pořád baví. A když jsem zdravá a trenéři mě potřebují, tak ráda reprezentuji,“ řekla Caroline de Oliveira.

Další z nejzkušenějších volejbalistek na šampionátu jsou o šest let mladší – Italka Monnica de Gennaro, Turkyně Eda Erdem a Bethania de la Cruz z Dominikánské republiky.

A jak jsou na tom Češky? Jejich průměrný věk je 24,9 let, přičemž nejvíce zkušeností má třicetiletá Veronika Dostálová.