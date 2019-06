Holky, je to na nás! Volejbalové Šelmy si stanovují cíle a udržují komunitu

Tah, který by asi všude jinde byl překvapením, je u Šelem naopak vcelku normální. Boulova manželka Kristýna za loňského nováčka nejvyšší soutěže hraje, a tak je nástup jejího muže na trenérský post mimo jiné i potvrzením cesty, kterou VK Brno razí.

Extraligový tým funguje víc jako komunita než jako klasická sportovní organizace. Kádr se rodí do jisté míry také podle toho, jak spolu hráčky komunikují a navzájem se oslovují, věnují se společně regeneraci. Cíle si volejbalistky taky stanovují samy.

„Říkáme si: Holky, je to na nás,“ přikyvuje 33letá Boulová, která ještě není rozhodnutá, zda bude na palubovkách bušit do míčů i v příští sezoně. „Uvidí se, nechávám to otevřené,“ hlásí s pohledem na malého syna Štěpána, který pobíhá okolo.

Taková scéna je pro Šelmy charakteristická. Oddíl dal loni dohromady hráčky po mateřských dovolených, pracující hráčky, často bývalé reprezentantky ve druhé fázi kariér.

A nechal je řídit si dění podle sebe. Alespoň tedy tam, kde to šlo.

Bergrová končí, nastartovala si podnikání

„Takovým prvním výsledkem naší práce je příběh Milady Bergrové. Restartovala si u nás kariéru a zároveň měla čas nakopnout svoje podnikání, že k němu může odejít. Milada tedy za nás po loňské sezoně hrát už nebude,“ řekl oddílový manažer Martin Gerža na adresu někdejší nejlepší české volejbalistky, rozené Spalové, která se věnuje cvičení jógy.

Pokračují naopak Soňa Nováková (43 let) nebo Markéta Chlumská (37 let).

Posily, které Šelmy mezi sebou přivítaly, jsou oproti nim mladice, ale do celkového konceptu zapadají. Lucie Polášková (26 let) dříve hrávala za KP Brno, v Brně pracuje jako personalistka a vrátila se tam i jako hráčka z působení v Prostějově. Stejně tak Tereza Diatková (22 let) má za sebou z dřívějších dob působení v Králově Poli a aktuálně přichází z Ostravy do Brna hrát a studovat.

„Volejbal miluji, ale už jsem se v něm neposunovala. V profesionálním sportu kolem sebe máte bublinu. Šelmy fungují jinak. Klub je otevřený, s holkama jsem mohla i trénovat, když jsem byla v Brně. Líbí se mi, jak fungují, a hraní nemusím brát jako povinnost. Naopak se těším,“ řekla Polášková.

Ryze profesionální hráčky netradiční brněnský klub nemá a zatím nechce. Dokud to jde, vyjde z angažování hráček, které do Brna zavedla práce, studia nebo mateřství.

„Pořád je kde brát. Je nám jasné, že v budoucnu budeme muset obměňovat kádr už jako všechny jiné týmy, ale zatím to není potřeba a my se myšlenky Šelem chceme držet. V minulé sezoně vyšla nad očekávání, včetně spolupráce s Fondem ohrožených dětí Klokánek, které jsme se věnovali,“ podotkl Gerža.

Cílem Šelem na palubovce bude v příští sezoně překonat páté místo, což znamená dostat se nejméně do semifinále extraligy. Pravděpodobně zůstane u hraní dvojzápasů s extraligovými muži Brna, s nimiž sdílí halu v Kounicově ulici a možná budou nadále propojené i jejich realizační týmy.