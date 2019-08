Pracující matky nejsou, volejbalistky VK Brno tak posílí duo z USA

„Na pozice, které jsme potřebovaly, se nám nepovedlo sehnat žádnou českou hráčku, která by zapadala do našeho projektu pracujících maminek. Abychom neoslabily, musely jsme sáhnout po zahraničních hráčkách,“ vysvětluje Kristýna Boulová, která je hybnou silou ženské složky VK Brno vystupující pod názvem Šelmy.

„Náš koncept ale zůstává stejný a věřím, že v budoucnu se k nám přidají další české hráčky. S některými jsem v kontaktu, ale letos k tomu zatím nedojde.“



A tak se do dresu s šelmími motivy obléknou nahrávačka Kamalani Akeová a blokařka Meg Wolowiczová, které dorazily z amerických univerzit. Oběma je lehce přes dvacet. „Slibujeme si od nich oživení týmu. Jsou to mladá děvčata, která přinesou novou energii. Čekáme od nich pracovitost a věřím, že to bude klapat,“ sděluje Boulová.

Obě posily si brněnský celek vyhlédl na mezinárodním kempu ve slovinském Mariboru. „Pro hráčky z Ameriky to byla cesta, jak se ukázat v Evropě,“ přibližuje havajská rodačka Akeová. „Byli tam pozváni trenéři z různých zemí, kteří vyslovili zájem o hráčky. Mohli si je okamžitě odvézt,“ líčí Boulová.

Za Šelmy byl vyslán Ondřej Marek, který trénuje spřízněné brněnské muže. Ten přivedl celkem tři plejerky, které si následně Brňanky i jejich nový kouč Ondřej Boula „proklepli“. „Nakonec jsme se rozhodli, že si vybereme jen ty posty, které jsme nemohli doplnit z českých řad,“ objasňuje Boulová.

Ta sama ještě neví, zda bude dál hrát. „Tím, že se (manžel) Ondřej stal naším trenérem, vznikla nová situace. Najednou budeme mít stejné časy tréninků i zápasů a někdo se musí starat o syna. Neříkám teď ohledně hraní ano ani ne,“ oznamuje Boulová.

Další díra v kádru vznikla odchodem nahrávačky Aničky Pospíšilové do Ostravy, Šelmy naopak získaly smečařku Lucii Poláškovou z Prostějova a univerzálku Terezu Diatkovou z Ostravy.

K nim nyní přibyly ještě nedávno studentky z USA, které si zvykají na život v Evropě. „Jsem nadšená, že jsem v cizí zemi, můžu poznat rozdílnou kulturu a mám štěstí na příjemné spoluhráčky. Věřím, že mi to do další kariéry dá spoustu pozitiv,“ hlásí Wolowiczová.