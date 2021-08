Budeme potřebovat celý kádr, tuší před ME kouč volejbalistů Novák

„První zápas jsme jeli trošičku na pohodu, na výsledek. Druhý jsme už pravidelně střídali po setu, aby si zahráli všichni. Brali jsme to spíše jako tréninkové utkání,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák.

Co vám ty duely ukázaly?

To co jsme plus minus o našem výkonu věděli. Umíme hrát dobrý volejbal, ale také máme pasáže o malinko horší. Opět se nám potvrdilo, že když máme trochu převahu, ale uděláme blbou sérii, tak na to doplatíme a shodíme tím třeba dobrý výkon ve větší části setu. Na tohle si budeme muset dávat pozor.

Takže budete klást důraz na to, aby hráči udrželi koncentraci celý duel?

Hlavně v momentech, kdy se rozhoduje. Rozdíly mezi týmy na naší úrovni nejsou až tak markantní. Musíme vydržet hrát naplno celý set, celý zápas, abychom byli úspěšní.

Jak na vás působí hala?

Je příjemná. Velká, ale ne extrémně. Dobré je i jednobarevné okolí. Pro volejbalisty je důležité, aby na stěnách nebylo moc barev a míč se v nich neztrácel.

Ve stejné aréně jste hrál na evropském šampionátu před dvaceti roky. Vyrojily se vám nějaké vzpomínky?

Minimální. Je to přece jen dvacet let a vše okolo se mění. Už je to dávno. Za těch dvacet let jsem projel tolik hal, že se to vymazává.

Máte už jasno o základní sestavě?

Téměř jasno máme, jak turnaj začneme. Ale po celou dobu přípravy se nám na všech postech úplně nevykrystalizovali hráči, o nichž bychom mohli jasně říct, že ten je o tolik lepší než ti ostatní. Každý z kluků má nějakou silnější a slabší stránku. Každý dokáže pomoct, když přijde z lavičky. Trošku tušíme, že budeme potřebovat celý čtrnáctičlenný kádr.

Pro trenéra je tak určitě náročnější, aby odhadl, kdy a koho má zrovna poslat na hřiště...

Musí se to dobře nakombinovat a dobře trefit. Za to jsme placeni (směje se), abychom vzali nějakou zodpovědnost na sebe a tým poznali, abychom věděli, jak se který hráč chová v určitých situacích a podle toho se správně rozhodli.

Donovan Džavoronok v reprezentačním dresu. V Ostravě bude chybět.

Proč není v reprezentaci smečař Donovan Džavoronok, který hraje italskou sérii A za Milán?

Odmítl reprezentovat. Oslovili jsme ho. Několikrát jsem s ním mluvil, ale rozhodl se, že tento rok si po sezoně potřebuje odpočinout.

Bude hodně chybět?

Každý hráč s takovou kvalitou a zkušenostmi z těžkých zápasů by se nám hodil, ale situace je taková. Nemá cenu o tom spekulovat. Máme tady kluky, kteří se pokusí společně uhrát co nejlepší výsledek.