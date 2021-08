Ostrava vyhlíží evropský šampionát. Volejbalisté doufají, že vyprodají arénu

„V Ostravar Aréně je stále led, ale kolem už připravujeme všechno na volejbal,“ uvedl člen organizačního výboru Lukáš Kozáček.

Podle něj není problém přestavět hokejovou plochu na kurt. „Led zůstane. Na něj položíme izolační vrstvu a vytvoříme palubovku. Povrch bude taraflex. K tomu odmontujeme plexiskla a část mantinelů, aby bylo vše připraveno před prvními oficiálními tréninky,“ dodal Kozáček.

V ostravské skupině B mistrovství Evropy se Češi postupně střetnou se Slovinskem, Běloruskem, Bulharskem, Černou Horou a Itálií. Šampionát se zároveň koná i v Estonsku, Finsku a Polsku, kde vyvrcholí zápasy o medaile. Ostrava ještě bude hostit osmifinále a čtvrtfinále.

Podle Lukáše Kozáčka budou moci být v ostravském hledišti až tři tisíce diváků. „Blížíme se prodeji dvou tisíc lístků na úvodní víkend mistrovství,“ řekl Kozáček. „Pokud se českému týmu bude dařit, budeme se snažit arénu nacpat diváky ‚až po strop‘. Byli bychom rádi, pokud bychom mohli zaplnit polovinu kapacity, což je kolem pěti tisíc míst.“

To bude záležet na výsledku jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví, Národní sportovní agentury a krajské hygieny, které má být v nejbližších dnech. „Pak budeme vědět, za jakých podmínek bychom mohli kapacitu ještě navýšit,“ podotkl Lukáš Kozáček.

Vstupenky jsou k dostání na stránkách Ticketportalu, přičemž do 28. srpna jsou za zvýhodněné ceny.

Volejbalisté doufají, že fanoušci na šampionát dorazí v co největším možném počtu. „Věříme, že budou fandit a vtáhnou nás do atmosféry. Pokud bude hala plná a bude vřít, bude to pro hráče super,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák.

Fanoušci volejbalu se budou muset před vstupem do arény prokázat negativním testem nebo průkazem o očkování. Ve vnitřních prostorách Ostravar Arény by měli nosit respirátor.

Ještě přísnější pravidla platí pro sportovce, realizační týmy a organizátory. „Podmínky a pravidla se mění každým dnem, ale zatím je to tak, že se PCR testům bude podrobovat úplně každý, kdo přijde s hráči do kontaktu. Jak očkovaní, tak neočkovaní. Týmy budou izolované na hotelu, který je určen pouze pro ně,“ uvedl Lukáš Kozáček.

Volejbaloví reprezentanti mají za sebou čtyři přípravné zápasy se Slovenskem a Lotyšskem. Všechny vyhráli. Tento víkend je čekají další dva duely v Turecku a poté se ještě utkají s Řeckem, které bude hrát na šampionátu ve skupině A v Krakově. Národní tým přivítá Řeky 29. a 30. srpna už v Ostravar Aréně. „Ta utkání ale budou bez diváků, za zavřenými dveřmi,“ upozornil manažer národního celku Miloslav Javůrek.