Nejen Ostrava. Program a výsledky mistrovství Evropy volejbalistů 2021

Ve čtyřech zemích a šesti městech bojuje od 1. do 19. září čtyřiadvacítka týmů o medaile z mistrovství Evropy volejbalistů. Jednou z hostitelských destinací je Ostrava, která kromě zápasů základní skupiny zažije i osmifinálové a čtvrtfinálové souboje. A v domácím prostředí by chtěla dojít co nejdál česká reprezentace.