Digrinová odchází z Brna do Belgie s českým titulem i pohárem

„Lepší tečku jsem si nemohla přát, je to něco úžasného. Nepoštěstí se to každému. Chutná to zlatě a sladce,“ řekla jen 168 cm vysoká volejbalistka, nastupující na postu libera.

Ve dvaadvaceti letech dorostla odchovankyně královopolské líhně do velké opory nejen extraligového týmu, ale i reprezentace.

V dnešním pátém rozhodujícím zápase našla na svém vlastním výkonu chyby, ale ocenila hru svých spoluhráček. „Mně ten dnešní zápas nevyšel úplně podle představ, možná to bylo pro mě moc svazující, ale holky předvedly neskutečný výkon,“ konstatovala.

Utkání ve Starez Areně v Králově Poli mělo vynikající atmosféru a přihlíželo mu přes dva tisíce diváků. „Nebylo slyšet vlastního slova, bylo to skvělé. Naše hala je specifická, máme tu krásné propojení s fanoušky a cítíme se tu opravdu líp,“ dodala Digrinová.

Královopolanky vstupovaly do utkání s vědomím, že čtvrtý zápas prohrály celkem hladce 0:3. „Uvědomily jsme si, že už máme jen jednu šanci, jako při finále poháru. Zbavily jsme se všeho strachu, ale byly to velké nervy. Hlavně v prvních dvou setech, kdy se skóre přelévalo ze strany na stranu,“ komentovala drama prvních dvou dějství, v nichž Královo Pole vždy odvrátilo setboly Šelem a odrazilo se k třísetovému vítězství.

Ještě na palubovce zkropily hráčky trenéra Erika Nezhodu, který Digrinovou vedl v klubu v podstatě od jejich začátků, šampaňským. „No jo, oslava bude dlouhá a hlavně rodiče jsou rádi, že v pondělí je státní svátek a nemusí se do práce,“ usmála se Digrinová.