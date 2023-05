Volejbalistky KP Brno a zdolaly Šelmy a jsou jedno vítězství od titulu

Zatím nejdramatičtější zápas série podobně jako dva předchozí skončil zkrácenou hrou. Šelmy odvrátily ve čtvrtém setu jeden mečbol Králova Pole, samy měly v tie-breku dvě možnosti ukončit zápas, ale nakonec rozhodl blok při útoku nejvíce bodující hráčky zápasu Kyryčenkové.

„Viděli jsme další hektické utkání s minimálními rozdíly mezi oběma týmy. Rozhodly dva body tie-breaku, ale musíme vzdát Šelmám hold, jak zvládly čtvrtý set a skoro celý pátý,“ řekl trenér Králova Pole Erik Nezhoda. „Pro nás je to obrovská škoda. Měli jsme to v páté sadě snad šestkrát na dohrání, ale nezvládli jsme to. Musíme se pochlapit na další duel,“ komentoval drama kouč Šelem Ondřej Boula.

Královo Pole sahá po šestém titulu v samostatné české lize, naposledy ho získalo v roce 2007. Šelmy jsou ve své teprve pětileté existenci poprvé ve finále, což je zatím jejich největší klubový úspěch.

Volejbalistky týmu Šelmy Brno. Anna Širůčková (vlevo) a Marie Kozubíková brání, smečuje Tereza Hrušecká z KP Brno, kterou sleduje spoluhráčka Gretell Moreno Borerro.

Hostující volejbalistky nastoupily ke třetímu finále opět bez zraněné opory Anety Kocmanové-Havlíčkové, ale na jejich hře to v úvodu nebylo znát. Předváděly kompaktní pestrý volejbal a hlavní rozdíl oproti Králově Poli byl v nevynucených chybách.

Hráčky KP se jich od druhé sady vyvarovaly, k tradičně dobrému příjmu přidaly i obranu na síti a kvalitní útok, což je přivedlo k zisku druhého setu.

Jejich dominance pokračovala i v dalším dějství, byť v koncovce třetí sady Šelmy velkou bojovností stáhly rozdíl na pouhé dva body, ovšem druhý setbol neodvrátily.

I třetí duel této dramatické finálové série dospěl do tie-breaku. Čtvrtou sadu naklonil na stranu Šelem tvrdý servis, přesto musely svěřenkyně trenéra Bouly odvracet jeden mečbol při servisu Hrušecké.

Zkrácená sada nevybočila z dosavadního průběhu, v němž se úspěšnost dlouhých výměn pravidelně střídala a o konečném výsledku rozhodovaly maličkosti. Napřed dospěly k mečbolu volejbalistky KP, pak měly dvě výhody Šelmy, aby nakonec blok na středu sítě ubránil Kyryčenkovou a odstartoval radost domácího týmu.