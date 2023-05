Frýdek-Místek přišel o ukrajinskou sílu. Šumejko odchází do Finska

Šumejko by v příští sezoně měla hrát ve Finsku, byť zatím žádný z klubů tamější nejvyšší soutěže její příchod nepotvrdil.

„U nás šla hodně nahoru, takže mě mrzí, že jsme ji neudrželi. Hodně jsme o ni stáli. Ale bohužel. Měla velké nároky, že musí živit rodinu na Ukrajině, a v tom Finům konkurovat nemůžeme,“ řekl manažer frýdecko-místeckého klubu Jiří Zaoral. „Každý den se probouzím s myšlenkou na naši zemi,“ uvedla dvaadvacetiletá Anna Šumejko, která je z Kyjeva. „Máma trénuje a pořád ještě hraje volejbal, otec je v armádě a bratr novinář. Snažím se jim pomáhat, co to jde. Denně jim telefonuji a zjišťuji, zda jsou v bezpečí.“

Dodala, že si velice cení toho, jak ji ve Frýdku-Místku přijali, jak jí pomohli. „Cítila jsem se tady velice dobře,“ vyprávěla rusky, ale jinak hovoří hlavně anglicky. „Snažila jsem se učit i česky,“ dodala.

Do Česka přišla loni v březnu po tom, co její vlast napadli Rusové. V Sokole byla nejprve na měsíční zkoušce. Po ní ještě vyrazila na testy do bulharské Sofie, ale vrátila se a ve Frýdku-Místku našla zázemí.

Potvrdila, že její výkony se během sezony zvedly.

„Hodně mi pomohlo, že jsem změnila post,“ podotkla. „Jako smečařka jsem musela přihrávat, což byl problém. Trenérka mě tak přesunula na místo univerzálky. Tam jsem se cítila velice dobře, i když to nebylo úplně stoprocentní.“

Frýdecko-místecká blokařka Veronika Strušková pod dohledem Silvy de Mello dobíhá odražený míč.

Frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková upozornila, že Šumejko má za sebou první rok v zahraničí. V rodné zemi hrála za záporožskou Orbitu, žitomyrskou Polissii a Poltavčanku. „Nějakou dobu tak trvalo, než si na novou soutěž zvykla, než se do toho dostala, ale je šikovná,“ chválila ji trenérka. „Má obrovský výskok, a pokud dostane správně nahrávku, ví, co s balonem dělat. Ještě však musí zapracovat na technice.“

Šumejko si pochvalovala kvalitu české extraligy. „Na Ukrajině bylo jedno silné družstvo Prometej,“ připomněla tým, který část minulé sezony odehrál v nejvyšší české soutěži, ale kvůli ekonomickým problémům v ní předčasně skončil. „Tady každý tým může hrát s každým vyrovnanou partii a kohokoliv porazit, což jsme předvedly hned na začátku ligy výhrou v Liberci. Jen vyrovnané, napínavé a těžké zápasy vás pořádně prověří a takových jsme odehrály dost. Bohužel spoustu jsme jich těsně ztratily a tím se připravily o lepší umístění.“

Jak bude frýdecko-místecký tým vypadat příští sezonu, zatím manažer Jiří Zaoral neprozradil. „Je brzo, ale určitě budeme opět spoléhat na naše hráčky. Znovu však budeme muset sáhnout i do ciziny, pro dvě tři volejbalistky,“ přiznal Zaoral.