Volejbalové Šelmy zdolaly KP Brno bez ztráty setu, o titulu rozhodne pátý zápas

„Nevidím v tom velkou výhodou, že jsme dnes vyhráli bez ztráty setu. Zatím neměl ani jeden tým větší psychickou výhodu, bude to bitva od prvního do posledního míče,“ řekl novinářům trenér Šelem Ondřej Boula.

V domácím prostředí budou volejbalistky KP sahat po šestém titulu mistryň Česka, ale prvním po šestnácti letech. Šelmy by v pětileté existenci získaly zlaté medaile poprvé, finálová účast je pro ně dosud největším úspěchem.

Úvod čtvrtého duelu nevybočil svým průběhem z dramatického rámce předchozích zápasů, které skončily vždy až tie-breakem. V první sadě se krátké bodové série přelévaly ze strany na stranu podle údernosti servisů jednotlivých hráček a z toho plynoucích obran soupeře. Královo Pole nevyužilo jeden setbol, zatímco Šelmy hned první výhodu proměnily.

„Pomohli jsme si servisem a to bylo klíčové pro další průběh. Získali jsme větší klid a Královopolanky to rozhodilo,“ uvedl Boula.

Byl to pro ně důležitý psychologický moment, který vnesl do jejich hry více klidu a přesnosti. Šelmy si brzy vypracovaly pětibodové vedení a bez větších potíží ho udržely až do koncovky. Poprvé v celé finálové sérii tak jeden z týmů průběžně vedl o dva sety. „Šelmy byly od druhé sady jasně lepší, my jsme nedokázali reagovat na jakoukoliv variantu jejich útoku,“ přiznal trenér Králova Pole Erik Nezhoda.

V třetí sadě se projevila větší zkušenost a pevnější nervy Šelem. Svěřenkyně trenéra Bouly si vypracovaly pětibodové vedení, které ještě navýšily a dotáhly duel do vítězného konce. „Snad nás to neovlivní. Musíme najít účinnou zbraň na Šelmy a využít výhodu domácí haly,“ poznamenal před bitvou o všechno Nezhoda.