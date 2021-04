Hlavně ať nic nepokazím, zamrzl manažer Hudeček při pátém finále

Vzpomenete si na svou reakci po proměněném mečbolu?

Já jsem pak už byl pověrčivý, tak jsem stál pořád na jednom místě, abych nic nepokazil. Sledoval jsem hru, ani nedutal a doufal jsem, že kluci udělají ten poslední bod. A když se to stalo, hned jsem běžel dolů, potkal jsem svoji ženu Majku, tu jsem objal a pak už jsem byl v lehkém transu, tak si toho moc nepamatuju.

Ani to, co jste komu jako první řekl?

Nevím, komu jsem co řekl dole na hřišti. Vybavuju si Pepeho (Daniela Pfeffera), protože s ním jsem tady zažil ten předchozí úspěch, když jsem získal titul ještě jako hráč.

To bylo v roce 2018. Jaký je pro vás rozdíl mezi extraligovým titulem v pozici hráče a nyní jako manažera?

Řekne to každý, kdo je na druhé straně bariéry: jako manažer prožíváte větší nervy, protože to nemůžete ovlivnit. Během play off jsem byl hrozně nervózní, jak jsem to klukům přál, oni si to opravdu zasloužili. Tenhle tým, který byl mladý, plný kluků, kteří většinou na titul ještě nedosáhli, a já jim moc přál zažít ten moment, kdy jste nejlepší v republice.

Jak jste jako klub odměnili čerstvé mistry?

Kluci dostali na oslavu titulu tričko a čepici. To je teď i naše speciální edice ve fanshopu, každý fanoušek si může pořídit triko nebo čepici mistrů. Ve středu proběhlo v klubu ještě poděkování a hráči dostali knížku s fotkami z průběhu sezony, tak doufám, že jim to udělalo trochu radost a že budou mít časem na co vzpomínat.

Byla to pro Karlovarsko nejlepší sezona v historii klubu?

Nevím, jestli to byla nejlepší sezona. Ale určitě obě dvě poslední sezony, když počítám i tu loňskou, kdy nebyl vyhlášen vítěz, a my jsme vyhráli základní část, byly ve jménu Karlovarska. První možnost, kdy to šlo, jsme to dokázali přetavit v titul. A letos se tam ještě dalo přičíst to, že jsme byli - dá se říct - vyrovnanými soupeři v Lize mistrů. Za mě je tam určitě obrovský posun klubu.

Mrzí vás teď letošní porážka ve finále poháru?

Výhra titulu stoprocentně přebila porážku ve finále poháru. Tam je to trochu na jeden výstřel, kdežto v extralize se musíte probít celým tím play off. Ale Český pohár je trofej, kterou chce VK Karlovarsko v budoucnu určitě vyhrát.

Jaké úkoly vás teď čekají?

Prvním úkolem bylo samozřejmě pořádně oslavit titul. Bohužel jsme stále v době, kdy nejde být v kontaktu s fanoušky, takže jsme to oslavili v malém kruhu v takové bublině. Já pevně doufám, že až vypukne další sezona, my se sejdeme v hale a budeme moct plnohodnotně oslavit titul s fanoušky a uzavřít tuhle kapitolu.

Karlovarští volejbalisté slaví druhý extraligový titul.

A uděláte si čas na dovolenou?

Jak by řekl Jakub Novotný, pořád je na čem pracovat. Teď mě čeká povinnost, na kterou se těším. Objedu všechny naše partnery a přivezu jim vítězné tričko, vítěznou čepici a vítěznou medaili a budu jim moct poděkovat, že do nás investovali. Myslím, že se jim investice do tohoto produktu vyplatila. A samozřejmě už bude na programu plánování další sezony. Já doufám, že se brzy rozhýbe trénování mládežnické složky, do toho se vrhneme na sto procent, abychom přilákali naše děti znovu k volejbalu a společně zase prožili radost z trénování a radost z pohybu.