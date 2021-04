Když se něco nedařilo, našli jsme cestu, cení si karlovarský kouč Novák

„Těší mě, že jsme vytvořili z mladých kluků další kvalitní mužstvo, které se týmům z české špičky dokáže rovnat,“ prohlásil Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.



Po třech letech slavíte s Karlovarskem další titul. Má pro vás jeden z nich větší váhu?

Ten první je vždycky větší euforie, je to prostě poprvé. V našem případě byl ten mančaft před třemi lety, dá se říct, složený na to, aby titul získal. Byla to skladba zkušených hráčů a výborných cizinců. Po tom titulu jsme nastartovali novou éru, většina hráčů odešla nebo úplně skončila. Takže mě těší, že jsme za dva roky vytvořili z mladých kluků další kvalitní mužstvo, které se týmům z české špičky dokáže rovnat. Už proto je teď titul jiný než předtím.

Čím konkrétně se vítězné týmy lišily?

Dám jedem příklad za všechny. Vzali jsme Patrika Indru z lavičky Liberce, a on se stal pilířem týmu, byl jedním z lídrů a uhrál klíčové zápasy. Nebo Luky Vašina, mladý kluk, který se vyhrál. Angažovali jsme Vojtu Patočku, který toho do té doby taky moc nenahrál. Marca Wilsona jsme přetáhli z Ústí nad Labem, ten odvádí vynikající výkony. Poctivou prací a pílí to tihle kluci dotáhli až takhle vysoko.

V čem byl současný tým Karlovarska lepší než jeho extraligoví soupeři?

Mě hrozně těšilo, že byl tým ve všem kompaktní. Když mu nešla jedna činnost, pomohl si jinou. Mužstvo bylo silné v ofenzívě. A když ofenzíva zrovna nešla, pomohli si kluci jinak. Teď mě napadá například semifinále v Praze a našich třiadvacet bloků. Tým vždycky našel cestu, jak utkání zvládnout.

Kdy vám bylo v sezoně nejhůř?

Jako každý tým jsme si prošli horšími momenty. Ale snažili jsme se pracovat tak, aby to v těžkých okamžicích kluci unesli v hlavách. Herně ne, tam je to dané, ale hlava je někdy víc než výkon. Na tom jsme pracovali důkladně po celou sezonu. Důležitou službu odvedli v klíčových zápasech Pepe (Daniel Pfeffer) a Lukáš Ticháček, kteří toho mají na rozdíl od ostatních kluků hodně za sebou. Před pátým zápasem ve finále jsme si řekli: okay, stojí proti nám zkušený soupeř, ale co, my jsme určitě stejně dobří jako oni. A nakonec i v hlavě jsme byli silnější než Jihostroj.

Kdybyste mohl, udělal byste v uplynulé sezoně něco jinak?

Důležitá rozhodnutí se nám spíš povedla. Našli jsme adekvátní náhradu za Ticháčka, který se zranil v průběhu sezony. Taky jsme si vzali ponaučení z finále poháru. Tam jsme si uvědomili, že nemusíš hrát play off na sto třicet procent, ale musíš hrát efektivně. Nevím, jestli bych měl dělat něco jinak v sezoně, ve které jsme jako klub dosáhli takového posunu.

Jaký teď bude další program vašeho mužstva?

Někteří kluci se připojí k reprezentačnímu týmu, někteří cizinci ke svým nároďákům. Starší hráči odjeli domů, ti mladší budou ještě trénovat. Není tajemství, že Lukáš Ticháček se vrací do Polska. Jinak se snažíme udržet kádr pohromadě.