Přípravu zahájilo Karlovarsko mezi dětmi, na zápasy dojde až v září

Na kole i na písku

Úvodní dva týdny se hráči věnují především posilovně a fyzické přípravě, až poté se zaměří více na volejbal. První přátelské utkání si ale hráči Karlovarska už střihli. Na ČEZ Lipno Sport Festivalu předvedli exhibici na písku s Jihostrojem České Budějovice. Den předtím se vydali na cyklistický závod podél přehrady. „První opravdová přátelská utkání sehrajeme na turnaji v Liberci od osmého do desátého září,“ upozornil manažer Karlovarska. Domácí turnaj, Velkou cenu porcelánu, můžete navštívit 28. a 29. září.

Příprava Karlovarska ● 8. až 10. září: turnaj v Liberci ● 28. a 29. září: Velká cena porcelánu v Karlových Varech ● 21. října: první domácí utkání extraligy Karlovarsko – Brno Permanentní vstupenky začne klub vyměňovat stávajícím držitelům 28. srpna. Prodej permanentek novým zájemcům začne 18. září, v nejbližších dnech Karlovarsko zveřejní ceny všech vstupenek na sezonu 2023/24.

Do extraligy vstoupí obhájci bronzových medailí v Příbrami. Před svými příznivci v Hale míčových sportů se představí 21. října v souboji s Brnem. „Na tomto zahajovacím utkání bychom chtěli udělat oslavu deseti let založení klubu, připravujeme pro fanoušky spoustu překvapení a tradiční pozápasovou after party,“ prozradil Ondřej Hudeček.

Volejbal na Festivalu sportu

Klub také očekává další rozšíření členské základny mládeže, a tak ještě v závěru velkých prázdnin v sobotu 2. září uspořádá ve spolupráci s KV Arenou velkou náborovou akci na Festivalu sportu. Volejbalové tréninky se naplno rozběhnou hned první den školního roku. O přípravu mladých volejbalistů Karlovarska se v nadcházející sezoně bude starat celkem osmnáct trenérů, kdy klub nově přivítá i dívky do ročníku 2011. (pmk)

Příprava Účastníci příměstského kempu a extraligová elita, tohle spojení uprostřed léta je v Karlových Varech už tradicí. Foto: VK ČEZ Karlovarsko