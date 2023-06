Přijedu už ve formě, hlásí brazilská posila na karlovarském bloku Éder

Proč jste se rozhodl pro návrat do Evropy?

V Evropě jsem odehrál dvě sezony a zamiloval jsem si to tu. Proto jsem se po dvou letech v Brazílii rozhodl pro další zkušenost mimo svou rodnou zemi. A když o mě Karlovarsko projevilo zájem, byl jsem nadšený.

Éder Levi Kock * narozen: 4. července 1993

* Země: Brazílie

* Výška: 207 centimetrů

* Post: blokař

* Kariéra: 2022/23 Apan Volei (BRA); 2021/22 Goiás Volei (BRA); 2020/21 Sporting Clube (POR); 2019/20 Pärnu (EST); 2015-2019 Sada Cruzeiro (BRA)

* Reprezentační úspěchy: vítěz Panamerického poháru (2015); juniorský vicemistr světa (2013)

* Klubové úspěchy: 2x mistr světa klubů (2016 a 2017); 4x vítěz jihoamerické Ligy mistrů; 3x mistr Brazílie; 3x vítěz brazilského Superpoháru; 3x vítěz brazilského poháru; 1x vítěz portugalského poháru

Působil jste v Estonsku a v Portugalsku čili v oblastech vzdálených od České republiky. Jaké vlastně máte povědomí o Česku?

V České republice jsem nikdy nebyl, jen v některých okolních zemích. Ale jakmile jsem tu podepsal kontrakt, našel jsem si o této zemi spoustu zajímavostí, a už se do Česka těším.

A co vůbec víte o české nejvyšší soutěži?

Vím, že v posledních letech česká liga jde výkonnostně hodně nahoru a její úroveň je už teď dost vysoká. A Karlovarsko tu patří k nejlepším týmům, který je vždy konkurenceschopný.

Takže čekáte, že na takové úrovni bude tým Karlovarska pokračovat?

Směrem k příští sezoně mám ta největší očekávání. Vím, že to bude složité, ale společně jako tým můžeme tuhle sezonu proměnit v úspěšnou jízdu a splnit si svoje cíle.

S Karlovarskem se zapojíte i do nejprestižnější klubové soutěže Evropy. Jakou výzvu pro vás představuje Liga mistrů?

V Lize mistrů to bude těžké, každý jednotlivý zápas pro nás znamená vrchol. Ale když budeme tvrdě pracovat, myslím, že můžeme uspět.

Co vás teď ještě čeká, než se přesunete do Česka?

Už teď jsem v přípravě na sezonu, momentálně se soustředím hlavně na posilovnu. Příští měsíc začnu s tréninky na volejbalovém hřišti, abych přijel do Karlových Varů už v dobré formě a připravený na dlouhou sezonu.