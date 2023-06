Naši soupeři nespí, tuší manažer Karlovarska. Klub vyhlíží novou sezonu

Volejbalisté Karlovarska byli v uplynulé sezoně jediným českým klubem, který vybojoval medaili v každé ze tří domácích soutěží. Mužstvo nabité reprezentanty různých zemí se přitom scházelo až těsně před startem extraligy, a navíc potřebovalo čas na sehrání nové osy týmu.

„Vždy je lepší končit sezonu výhrou, a tak je medaile pro klub i tým šťastným koncem sezony 2022/23,“ říká Ondřej Hudeček, manažer VK ČEZ Karlovarsko.

Jak s odstupem času hodnotíte sezonu A-týmu Karlovarska, který se loni prakticky z poloviny obměnil?

Po loňském mistrovském titulu došlo k výrazným změnám v kádru a odešli nám české opory Vašina s Indrou. Nebylo jednoduché je nahradit, ale myslím si, že se nám to povedlo a nové tváře do týmu velice rychle zapadly. Svoji kvalitu nové posily prokázaly hned při vítězství v Superpoháru.

Kromě domácích soutěží jste reprezentovali český volejbal v Lize mistrů. Tam se vám podařil výsledkový průlom, když jste vyhráli dvě utkání v hlavní soutěži.

Naše družstvo se v Lize mistrů ocitlo v základní skupině, a tak nás čekal velice náročný program od samého začátku. S tím jsme do toho ale šli, a proto se také snažili udělat kádr co nejširší.

S naším účinkováním v Lize mistrů i v následném Poháru CEV jsem nadmíru spokojen. Sahali jsme po vítězství nad letošním vítězem Ligy mistrů KedzierzynKožle a potrápili vítěze italské ligy Trentino. Zároveň jsme si splnili cíl, který byl porazit tým Menen a pokusit se o to i na jejich půdě. Díky tomu jsme dostali šanci si zahrát další vynikající dvojzápas proti slavnému Belchatówu. Všechny tyto zkušenosti jsme chtěli zúročit v závěru naší soutěže.

Ve druhé polovině domácí sezony jste to dotáhli do finále Českého poháru a k bronzu v extralize.

V Českém poháru se nám to bohužel nepovedlo. Myslím, že jsme se mentálně už vysílili v semifinále proti Budějovicím a na náš vynikající výkon jsme už nedokázali navázat. Tahle trofej nám tak zatím stále zůstává zapovězena.

A vaše hodnocení extraligy, v níž jste předali titul pražským Lvům?

V play off jsme celkem hladce splnili svůj předsezonní cíl dostat se do semifinále, kde už nás čekal boj se soupeřem o hodně silnějším. Praha už ve čtvrtfinále zažila krizové momenty a v prvním utkání u nás doma to mohl být i ten malý rozdíl v jejich prospěch. Zde mohla hrát roli i lehká nezkušenost nových hráčů s vyšší úrovní hry v play off.

Myslím si, že toto první utkání nás stálo postup do finále. I když naši hráči i úžasní fanoušci dělali vše proto, abychom také vyloupili pražskou halu, na dobře hrající Lvy jsme nevyzráli a cesta za obhajobou pro nás skončila v semifinále.

Souboje o bronz bývají psychicky velice náročné, týmy se musí rychle otřepat z vyřazení v semifinále. Jak se vám to podařilo?

Zde si kluci zaslouží smeknout klobouček. I přes veliké zklamání v sobě každý z nich našel velikou porci motivace a v boji o třetí místo nedali Liberci šanci. Věřím, že vždy je lepší končit sezonu výhrou, a tak je medaile pro klub i tým šťastným koncem sezony 2022/23.

Karlovarsko končí sezonu s kompletní medailovou sbírkou z domácích soutěží. A ke všem těmto úspěchům pomohli věrní fanoušci.

Našim fanouškům i letos patří obrovské poděkování. Nejenže dokázali naši halu pětkrát vyprodat během Ligy mistrů, Poháru CEV a zápasů play off, ale jakou neskutečnou atmosféru opět dokázali vytvořit v Praze v semifinále a v Liberci o třetí místo, to jsou momenty, které se nezapomínají.

Volejbalovou komunitu zajímá ze všeho nejvíc extraligové mužstvo. Jak se tým Karlovarska letos promění?

Hned po sezoně se hráči rozutekli do národních týmů, ale nám v klubu vlastně příprava na blížící se sezonu začala hned s posledním hvizdem. Trenér Jiří Novák se rozhodl ukončit své působení v klubu a věnovat se jen trénování reprezentace.

Martin Kop, kterého jsme si vybrali jako jeho nástupce, bohužel musel řešit důležitější věci, než je vybíraní hráčů, a to svůj zdravotní stav. Celý klub mu přejeme brzký návrat na trenérskou lavičku. Momentálně ale stále podstupuje řadu vyšetření, a tak jsme se po vzájemné dohodě rozhodli hledat nového trenéra. Bohužel v českých vodách jsme trenéra s moderním pojetím a mezinárodním přesahem nenašli.

A tak jste angažovali mladého australského trenéra Liama Sketchera. Čím vás oslovil?

Zaujal nás svým zápalem pro volejbal, přehledem o moderním volejbalu, nejnovějšími metodami trénování, a hlavně svým optimismem a chutí posunout zase o kus dál volejbal v Karlovarsku. Nesmíme ani zapomenout na jeho novou pravou ruku Jakuba Salona, který se rozhodl na delší dobu zakotvit v Karlových Varech a být hlavním pomocníkem Liamovi.

Věříme, že toto duo má vše, co dnešní volejbal potřebuje, a bude plné sil vést družstvo v sezoně 2023/24. Jak v A-týmu, tak u mládeže chceme důvěřovat mladým lidem, kteří do klubu přinesou určitou dynamiku a tah na bránu. Rádi bychom byli moderním klubem s takovýmto záměrem.

A jaké budou změny v hráčském kádru?

Klub opět čeká zásadní obměna kádru. Jsou hráči jako Vojta Patočka a Ludo Wiese, kteří po letech strávených v Karlovarsku budou hledat novou motivaci jinde. Patří jim obrovské díky za jejich služby v Karlovarsku. Adam Zajíček toužil zkusit prodat své dovednosti v zahraničí, ale nakonec z rodinných důvodů vyrazil zpátky na Kladno.

Kewin Sasak a Martti Juhkami se rozhodli vrátit se do svých rodných zemí a James Weir vyslyšel vábení azurového pobřeží a odešel do Cannes. S Jakubem Ihnátem jsme stále v kontaktu a jeho rozhodnutí asi nebude v řádu dnů.

Změn je víc než dost. Kdo z pilířů týmu vlastně zůstává?

Je nám potěšením oznámit, že v našem kádru zůstávají Daniel Pfeffer, dlouholetý kapitán a srdce naší kabiny, Martin Kočka, který snad již překonal své zdravotní trable z letošní sezony. Zůstává i dvojice nahrávačů Jan Kasan a Wessel Keemink.

Šanci prokázat svůj talent v příští roce dostane na pozici univerzála Patrik Lamanec. Jemu bude krýt záda náš odchovanec Filip Houda. Na post blokaře se po dvou letech strávených v Ústí nad Labem vrací Radek Baláž. Matěj Pastrňák bude dále sbírat zkušenost na postu smečaře a věřím, že dostane zase o trochu více času na hřišti.

Počítáte ještě s dalšími posilami?

Posily jsme hledali mezi českými hráči, ale bohužel momentálně všichni upřednostňují své setrvání v zahraničí, nebo se do zahraničí vydat chtějí. S realizačním týmem jsme tak nuceni sáhnout po zahraničním hráčích. Jména našich posil si nechám na postupné zveřejňování na našich sociálních sítích, ale fanoušky mohu ujistit, že se mají na co těšit.

Jakou úroveň podle vás bude mít nadcházející ročník extraligy?

Sezona bude jistě opět velice náročná, i naši soupeři nespí a posilují své kádry. Spousta klubů byla také nucena změnit své realizační týmy a v české lize bude nově působit šest zahraničních trenérů. Ti si s sebou určitě přivedou i své hráče, a tak se můžeme těšit na spoustu nových tváří a na velice těžkou, kvalitní a vyrovnanou extraligu.

Kdy zahájí „áčko“ přípravu na novou sezonu?

Tradičně to bude v srpnu. O podrobném programu vás budeme s předstihem informovat. Teď přeji všem krásné léto plné volejbalu na pláži a na antuce. Zachovejte nám přízeň i v sezoně 2023/24.