Moje role v reprezentaci? Podobná jako v Karlovarsku, líčí Nizozemec Keemink

„Léto je hodně dlouhé, takže je potřeba zůstat zdravý a připravený do hry, to jsou faktory, které nás můžou posunout k úspěchu,“ vypočítával před odletem třicetiletý nahrávač.

Jeho tým dosud prohrál s Kanadou 2:3 a Belgií 0:3, zatím jediné vítězství před středečním duelem s Bulharskem si připsal proti Mexiku, které smáznul 3:0. Nizozemce ještě čekají utkání s domácí Čínou, Polskem a Argentinou.

Jak hodnotíte vystoupení nizozemského týmu na mistrovství Evropy?

Myslím, že jsme předváděli velice dobré výkony. Hráli jsme dobře i proti špičkovým týmům, takže po porážce s Itálií v pěti setech se v nás mísily pocity. Byli jsme hrdí a trošku zklamaní.

Co jste prožíval při utkání proti Česku?

V tom zápase jsem se cítil výborně. Bylo to pro nás důležité utkání a dařilo se nám. Jsem moc rád, že jsme ho vyhráli. Ale myslím, že se i tak můžu vrátit do Česka.

Jaké zkušenosti jste si ze šampionátu odnesl?

Ověřili jsme si, že umíme hrát dobře pod tlakem. Myslím, že když budeme dál držet takovou úroveň, dočkáme se znovu dobrých výsledků.

Kolik zpráv a gratulací jste po turnaji dostal?

Zpráv pro celý tým byla opravdu spousta. I to je ten důvod, proč máme smíšené pocity. Ano, hráli jsme dobře, ale jinak by se nám to hodnotilo, kdybychom postoupili do semifinále.

A který vzkaz byl nejzajímavější?

Pro mě bylo hodně zajímavé to, že se mi ozvali různí známí, se kterými jsem už dlouhá léta nebyl v kontaktu.

Jak se liší vaše role nahrávače v národním mužstvu a v týmu Karlovarska?

Moc velký rozdíl v tom není. Jedině to, že s národním týmem nemáme tolik času na trénink, když během několika týdnů hrajeme tolik zápasů.

Co bude třeba k tomu, abyste v kvalifikaci uspěli a z osmi týmů skončili mezi dvěma postupujícími?

V první řadě dobrý zdravotní stav. Léto je hodně dlouhé, takže je potřeba zůstat zdravý a připravený do hry, to jsou faktory, které nás můžou posunout k úspěchu.

Když hrajete za národní mužstvo, máte nějakého osobního maskota anebo rituál?

Žádného maskota nemám, stejně jako v Karlových Varech. A popravdě, rituály nemám moc rád.