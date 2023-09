Prohry v přípravě zatím nevadí, hlásí budějovičtí volejbalisté a ladí sestavu

„Zatím se však na výsledky vůbec nesoustředíme a nijak je nehodnotíme,“ nepanikaří generální manažer extraligového klubu Robert Mifka. Trenéři pod vedením Andrzeje Kowala zkoušejí nejrůznější varianty hry, točí sestavou a zjišťují, jak jsou na tom mladí hráči.

„Příprava je tu hlavně od toho, abychom si nacvičili nový systém, který trenér zavádí. Takže přátelské zápasy ještě vůbec nezaměřujeme na daného soupeře, což už potom v lize v ostré fázi dělá hodně. Mám od trenérů pozitivní odezvu v tom, že nový systém se daří do kluků dostávat. Každý ví, co má dělat,“ chválí si Mifka.

Přípravné duely také poznamenalo lehčí zranění prvního nahrávače Eduarda Carísia. Za nově zvoleného kapitána týmu tak musel v utkáních nastoupit 23letý Matěj Emmer. „Teď už je Eduardo zpátky, je zdravý a zbylé čtyři zápasy by měl odehrát on,“ zmiňuje manažer.

Kádr Jihostroje je v přípravě téměř kompletní, až na jedno jméno – kubánský univerzál Miguel González si ještě plní své reprezentační povinnosti. Už brzy by se však měl hlásit v českobudějovickém klubu.

„Nyní je takto kádr uzavřený. Samozřejmě že přestupové termíny končí v lednu, takže pokud bude například ze zdravotních či jiných důvodů možnost kádr ještě doplnit, můžeme to udělat. To nelze nikdy vyloučit. Teď není nic takového na pořadu dne,“ uvedl Mifka.

Nadcházející sezona začne Jihostroji až 15. října a podle směrnic Mezinárodní volejbalové federace FIVB musí skončit maximálně koncem dubna. Do toho tým čekají duely v prestižní Lize mistrů.

„Zápasů bude opravdu hodně. Myslím si, že nám v tom delší příprava naopak může pomoci a do sezony vstoupíme dobře připravení a sehraní,“ přeje si manažer Jihostroje.

„Potom se tu nabízí také občas jako řešení rozložení síly kádru mezi více hráčů. Budeme mít například dva kvalitní univerzály, což nám umožní i taktická dvoustřídání mezi univerzálem a nahrávačem. Tam si to o tuto variantu vyloženě říká,“ vysvětluje Mifka.

Důležitou roli budou mít také náhradníci. „Jsou tu i mladí kluci na smeči, kteří se určitě na hřiště dostanou. Když můžete nasadit do utkání připravenou i druhou šestici, tak ve výsledku vám to může i zápas rozhodnout. Týmy, které měly jen jednu šestku a neměly nikoho na lavičce, tak na to často doplatily. Sezona je dlouhá a náročná, takže doufám, že i v tomto ohledu budeme umět reagovat,“ dodává Robert Mifka.