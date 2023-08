Volejbalový babylon v Budějovicích? Kluci z ciziny už chápou i týmovou kasu

Kádr se dost obměnil, odešel například dlouholetý hráč a váš kamarád Martin Kryštof. Měl jste po stříbrné sezoně chuť dál pokračovat v Českých Budějovicích?

Rok dva jsem ještě chtěl hrát na smeči a zároveň zůstat v Budějovicích. Ale od vedení klubu jsem uslyšel, že už mají vytipované jiné smečaře a se mnou nepočítají. Měl jsem řadu nabídek z Česka i zahraničí, ale nakonec přišel náš klub s tím, že bych hrál na liberu. Mně to přišlo zajímavé, navíc si mohu ještě o pár let prodloužit profesionální kariéru.

Jak vnímáte svou novou roli? Přece jen, učit se v pokročilejším volejbalovém věku jiný post nemusí být jednoduché.

Bude to zase něco jiného a také to bude nový impulz pro mě osobně. Moc se na to těším. Na liberu jsem už párkrát zaskakoval, protože vesměs jsem byl vždycky lepší na příjmu než na útoku. Obavy z toho, že budu libero, tedy nemám.

V týmu budete na tomto postu dva – vy a Michael Kovařík. Jak se vaše role rozdělí?

Pro mě je to opravdu zatím úplně nové. Michaela loni zaučoval spíš Martin Kryštof, který je už tedy pryč. Uvidíme, jak to v sezoně bude mezi námi fungovat. Jestli já budu učit jeho, nebo on bude víc hrát, či se budeme pravidelně střídat. Zatím nevím.

Po minulé sezoně, ve které jste získali stříbrné medaile, se tým hodně proměnil. Přišla řada zahraničních hráčů, hlavním trenérem je Polák Andrzej Kowal. Co vy na tak velké změny říkáte?

Poprvé v historii klubu máme tolik cizinců. Počítali jsme to a vyšlo nám, že máme v týmu třináct hráčů a z toho devět národností. Je to docela masakr, ale všichni vypadají jako pohodoví kluci. S těmi, co k nám přišli jako nováčci, jsme už vyrazili na jedno seznamovací pivo, abychom se skamarádili a tak dále. I když jsme samozřejmě ještě pořádně volejbal dohromady nehráli, tak doufám, že to bude dobré i po té sportovní stránce.

Jak už jste se stačil popasovat s angličtinou, která teď vládne tréninkům a komunikaci v šatně?

Toho se nebojím, anglicky se dorozumím. Nejsou to sice na žádná velká a odborná povídání, ale všeobecnou angličtinu jsem měl na škole, tam problém nemám.

Nebojíte se, že z týmu zmizí kvůli všem změnám ta pověstná rodinná atmosféra a legrácky, které si všichni v Jihostroji vždycky pochvalovali?

Také právě proto jsem od klubu dostal nabídku, abych tady zůstal dál. Jsem jeden z mála, který tu leccos pamatuje, a doufám, že se mi bude dál dařit tmelit partu a pokračovat v duchu naší rodinné atmosféry, jak jste říkal. S Křápou (masér Filip Hoch) jsou nám takové věci vlastní. Proč z týmu teď nevybudovat skvělou světovou rodinu? Ale kluky i trenéra jsem už samozřejmě seznámil se zákony šatny, s pínou (týmová kasa) a podobně.

Co říkali například hráči z Brazílie či Argentiny na to, že budou muset platit jízdné v týmovém autobusu či platit různé pokuty a podobně?

Napřed koukali trošku odtažitě. Ale nakonec pochopili, proč ty věci děláme. Že chceme, aby to v Jihostroji fungovalo nejen na hřišti, ale i mimo něj. Abychom byli dobrá parta. Už se opravdu moc těším na to, až se sezona rozjede naplno.