Doma nás požene plná hala, věří Budějovičtí před Ligou mistrů

Zkuste si představit, že na Střeleckém ostrově budou fotbalisté Dynama hostit Barcelonu. Nebo že na led Budvar arény vyjedou proti Motoru hokejisté Boston Bruins.

Zní to možná bláznivě, ale ve volejbalovém prostředí se podobné věci stávají. Diváci v českobudějovické sportovní hale už viděli řadu světových hvězd, protože Jihostroj v Lize mistrů přivítal Trentino, Civitanovu, Novosibirsk, Belchatow, Berlín či Cuneo.

I v této sezoně patří Jihostroj mezi 20 nejlepších celků, které si zahrají prestižní soutěž. Letos jsou ve skupině D s polským Jastrzębskim Wegielem, španělským Guaguasem Las Palmas a německým SVG Lüneburg. S tím Jihostroj minulý týden prohrál 0:3.

Hráči polského celku Jastrzębski Wegiel se radují.

A v úterý čeká na úřadujícího extraligového vicemistra další výzva. A ještě náročnější. Na jih Čech dorazí polský velkoklub Jastrzębski Wegiel. „Je to nejlepší soutěž, kterou můžete hrát. Nejvyšší level v Evropě. A proto máme velké odhodlání, musíme se výborně připravit na každý zápas a soustředit se na každý balon,“ zdůrazňuje nahrávač polského týmu Benjamin Toniutti.

Jeho tým po sedmi duelech vede polskou Superligu s 21 body. Soupeř Jihostroje je rozjetý, zatím v tamní nejvyšší soutěži ztratil jen tři sety. České Budějovice si tak musí dávat velký pozor. „Chceme zkusit vyhrát naši skupinu D, protože to bude důležité pro následující čtvrtfinále,“ přemítá Toniutti.

„O Budějovicích víme, že jsou vicemistři české nejvyšší soutěže a že za ně nastupuje hodně mladých kluků. Určitě se budou chtít ukázat na té nejvyšší úrovni a předvést, co umí. My se však musíme na první venkovní zápas připravit tak, aby nás nic nepřekvapilo,“ odmítá nahrávač Wegielu, že by mohl polský celek něco podcenit.

Jihostroj si naposledy Ligu mistrů zahrál před čtyřmi roky. A tehdy narazil ve skupině na opravdové volejbalové giganty – Trentino a Civitanovu. Dvakrát dokázali Jihočeši přehrát turecký Fenerbahce Istanbul poměrem 3:2 a pak doma 3:0.

A v posledním utkání ve skupině dokonce sahali po senzaci, kdy vedli už 2:0 nad Trentinem. Nakonec padli 2:3 a tím zhasla šance na případný postup ze skupiny.

Zápas si pamatuje současný blokař Jihostroje Peter Ondrovič. „Docela jsme je trápili,“ směje se slovenský volejbalista. „Tam se ukázala síla domácí haly. I když se zápas Trentinu nakonec povedlo otočit, dokázali jsme sobě i divákům, že umíme zahrát dobrý volejbal i proti tak silnému soupeři. A teď to bude podle mého ještě těžší,“ podotýká Ondrovič.

Nejen on ale doufá, že zítra do sportovní haly přijde hodně diváků, kteří domácí hráče poženou. Atmosféra při utkáních v Lize mistrů bývá ve sportovní hale vynikající a dokáže hráče vyburcovat k dobrým výkonům.

„Už kolikrát jsme viděli, že pokud se za nás postaví fanoušci, tak hrajeme lépe proti komukoli. V Lize mistrů nenajdete lehkého soupeře, tam musíte do každého zápasu, každého balonu jít úplně naplno. Budeme chtít ukázat, co v nás je. Ani si nemyslím, že kdokoli z našich kluků je před úterním zápasem nervózní. Přeci jen každý už máme odehráno dost zápasů na různých úrovních a víme, jak se k zápasu postavit,“ říká Ondrovič.

Jihostroj si Ligu mistrů poprvé zahrál už v roce 2001. Kromě těsné prohry s Trentinem před čtyřmi roky se jihočeský klub zapsal do povědomí volejbalových diváků i překvapivou výhrou 3:0 (30:28, 25:20, 25:23) nad italským Cuneem v říjnu 2011. Šlo také o vůbec první vítězství Jihostroje v evropské soutěži. „Tehdy to bylo asi spíš veliké štěstí,“ vybavuje si současné libero celku a velký pamětník Petr Michálek.

„Řešov s naším současným trenérem si už moc nevybavuji, ale pamatuji se na období, kdy s námi hrál Kuba Novotný nebo Peter Pláteník s Petrem Zapletalem. To byly skvělé roky, to jsme i v Lize mistrů vyhráli pár zápasů. Pak mě ještě utkvěla poslední naše účast, kdy jsme dvakrát porazili Istanbul,“ přidává nejen služebně nejstarší hráč současného kádru Jihostroje.

Českobudějovičtí volejbalisté se radují.

I po tolika letech Michálka bitvy mezi evropskou elitou pořád baví. „Samozřejmě je to náročné. A také platí, že jakmile uděláte jednu dvě chybičky, hned je soupeř potrestá a je zle. To rozhoduje. Doufám, že doma budeme hrát o dost lépe a diváci nás potáhnou. Nesmíme se bát ani polského týmu. S tím v Lize mistrů nevyhrajete,“ líčí Petr Michálek.