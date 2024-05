Volejbalistky se na Nations Cupu budou rvát o místa v pařížském písku

Finky budou od pátku do neděle největšími soupeřkami českých plážových volejbalistek v semifinálové skupině D Nations Cupu v tureckém Balikesiru.

Z něj jen vítězky postoupí do finále, které bude od 13. do 16. června v lotyšské Jurmale. A tamější nejlepší tým si zajistí účast na letošních olympijských hrách do Paříže.

Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou a sestry Kateřina a Anna Pavelkovy se o postup do finálového turnaje kromě Finek utkají s Turkyněmi, Dánkami a Řekyněmi.

Radost českých beachvolejbalistek Barbory Hermannové a Marie-Sáry Štochlové.

„Finky Ahtiaainen a Lahti se pohybují na světovém žebříčku podobně jako my, ale letos mají trochu navrch, protože celou sezonu hrály a odehrály spoustu těžkých zápasů, což my jsme kvůli nemoci nemohly,“ uvedla Hermannová. „Pokud se ale chceme probojovat na olympijské hry, musíme porazit kohokoliv.“

Finky reprezentují dvojice Niina Ahtiainenová s Tarou Lahtiovou-Liukkonenovou a Anniina Parkkinenová s Valmou Prihtiovou.

„V dalších týmech je spousta mladých holek, z nichž známe snad jen jednu Dánku,“ dodala Barbora Hermannová, která už má s podobnými turnaji, které se dříve jmenovaly Kontinentální pohár, zkušenosti. „Zažila jsme tak už dost stresových situací.“

Jenže zatím poslední těžký turnaj Hermannová se Štochlovou odehrály v březnu v brazilské Saquaremě, kde skončily sedmnácté. Už tam se na Marii-Sáře Štochlové projevila nemoc.

„Maruška přiletěla z Jižní Ameriky nemocná, ale každým dnem je to lepší. Trénujeme už naplno,“ podotkla Hermannová. „Tím, že jsme dlouho nehrály, jsme natěšené a máme velkou motivaci uspět. Naproti tomu výhodou našich soupeřek může být jejich rozehranost.“

K tomu, aby český tým uspěl, budou potřeba i body mladých sester Pavelkových, které by měly české jedničky svými výsledky podpořit.

„Holky mají velký potenciál, začínají být nebezpečnými soupeřkami,“ tvrdí Barbora Hermannová. „Když budou hrát s čistou hlavou a bez očekávání a oprostí se od stresu, že jde o olympiádu, od tlaku, aby nám pomohly, mohly by uškodit všem celkům.“

Kateřina Pavelková přihrává na turnaji v Ostravě míč po útoku soupeřek.

Hermannová se Štochlovou mají stále naději probojovat se do Paříže i z olympijského žebříčku. Z něj postoupí 18 nejlepších týmů, přičemž Češky jsou 24.

O body budou moci mimo jiné zabojovat i na turnaji kategorie Elite 16 J&T Banka Ostrava Beach Pro od 5. do 9. června, jimž se kvalifikace uzavře.