KV Arenu ovládne svátek gymnastiky, ukáže se i řecká hvězda

„Každým rokem se nám daří zvedat pomyslnou laťku. Zatím máme přihlášeno dvě stě osmdesát závodnic. Kromě těch tuzemských přijedou ukázat své umění rozhodčím a divákům také gymnastky z Německa, Rakouska, Slovinska, Polska, Dánska, Ukrajiny nebo Izraele,“ zve na akci Jiří Herian, ředitel závodu a předseda gymnastického klubu TopGym Karlovy Vary.

„Pátek a sobota jsou závodní dny určené pro diváky a v neděli 9. června se koná takzvaná Master Class s řeckou finalistkou světových soutěží a olympijských her Varvarou Filiuovou, určený pouze pro závodnice. Řekyni však budou moci diváci vidět v sobotu v podvečer v rámci její exhibice a medailového ceremoniálu,“ upřesnil k programu Herian.

Vstupné na akci je zdarma

„Zatím se nám daří nechávat vstup pro diváky volný. Je to díky našim sponzorům a bezvadné spolupráci s Karlovarským krajem, magistrátem města a také vedením KV Areny,“ doplnil ředitel závodu.

V rámci závodů uvidí návštěvníci soutěžit gymnastky ve věku od šesti do dvaceti let. Podle ředitele se jedná o skvělou podívanou i pro návštěvníky, kteří se o gymnastiku tolik nezajímají.

„Soutěžící jsou pohybově všestranní a na jejich výkony se velice dobře dívá i laikům. Ono jen pozorovat, jak gymnastka vyhodí náčiní, udělá složitou akrobacii a chytí ho před dopadem na zem je skutečně velmi zajímavé. Navíc sestavy jsou doprovázené hudbou, nechybí krásně zdobené dresy. Stále častěji na závody přichází i lidé, kteří si až díky nim najdou k tomuto olympijskému sportu cestu,“ popsal atraktivitu gymnastiky Herian.

Vzkříšení gymnastiky

Členové klubu TopGym se snaží navázat na dlouholetou karlovarskou tradici moderní gymnastiky. V roce 1958 se v Karlových Varech konalo mistrovství Československa v umělecké gymnastice, ale v pozdějších letech se z lázeňského města závody vytratily.

„Už v roce 1956 zde fungoval jeden z prvních gymnastických klubů, o dva roky později bylo město dějištěm zmíněného mistrovství. Poté se však desítky let v Karlových Varech žádná prestižní soutěž nekonala. Určitě to bylo zapříčiněno i tím, že chyběly vhodné prostory. Po dokončení KV Areny tento problém odpadl a rozhodli jsme se tedy na tradici navázat,“ připomněl první ročník cupu v roce 2013 Herian.

Ten doplnil, že Karlovy Vary jsou pro podobné sportovní události velmi dobrým místem. „S naším gymnastickým klubem jsme objížděli nejrůznější závody a vždy se nás ostatní týmy ptaly, proč se něco nekoná i ve Varech. I to byla další motivace,“ dodal předseda klubu s tím, že první ročník byl určitou sázkou do loterie. „Nevěděli jsme, zda přijdou diváci, jak vše organizačně zvládneme. Ale nakonec jsme zaznamenali hned u prvního ročníku velký úspěch a rozhodli se pokračovat. Dokonce jsme jeli bez přerušení i v dobách covidu. Věřím, že současný dvanáctý ročník určitě nebude poslední,“ podotkl Herian.

Ke gymnastice ho přivedla dcera

Jiří Herian dokáže o moderní gymnastice dlouze vyprávět, má bohatý archiv fotografií a reportáží z různých závodů a soutěží. Věnuje se vedení klubu i grafickému zpracování jeho propagačních materiálů, ale jeho vztah k tomuto sportu vznikal pomalu a opatrně.

„Gymnastice se věnovala moje dcera. Původně jsem na tom nespatřoval nic tak zajímavého. Na popud manželky jsem se však začal o tento sport více zajímat a našel jsem si v něm zalíbení a později i určitou manažerskou seberealizaci. Když v roce 2012 přišel oddíl TJ Slavie Karlovy Vary o hlavní trenérku, tak jsme s ostatními rodiči malých gymnastek vymysleli koncepci vlastního klubu. Začínali jsme se čtyřmi zbylými gymnastkami, ale během půl roku už jsme jich měli kolem čtyřiceti,“ vzpomíná předseda.

Moderní gymnastika podle něj patří mezi oblíbené a vyhledávané sporty. „V nejrůznějších statistikách oblíbenosti sportů si nevede vůbec špatně. Zároveň není až tak nákladná, což je další výhoda. Pravidelně pořádáme nábory nových gymnastek a vždy se hlásí dost zájemkyň. Aktuálně jich u nás trénuje přes šedesát,“ dodal Herian.

Pro rozvoj mladých sportovkyň je prý důležitý i dobrý přístup rodičů. „Je velkým plusem, když rodiče gymnastky podporují, ale zároveň na ně nevyvíjejí přehnaný tlak. Snažíme se, aby tréninky byly v přátelském duchu a bez stresu,“ ujistil předseda. Že se tento přístup v karlovarském TopGymu vyplácí, dokazuje i zisk dvanácti medailí na mistrovstvích republiky, které jeho členky klubu posbíraly za posledních pět let.

Smělé plány

Vedení klubu chce aktivity rozvíjet i v dalších letech. Snahou například bude, aby se Carlsbad RG Cup zařadil mezi závody Mezinárodní gymnastické federace. Už nyní se rodí plány na příští ročník závodů.

„Samozřejmě teď máme plnou hlavu nadcházejícího cupu, ale hned jak akce 9. června skončí, vrhneme se do příprav toho dalšího. Půjde už o třináctý ročník a zároveň v roce 2025 slavíme deset let samostatného fungování našeho TopGymu. Budeme tedy dělat vše pro to, aby byl příští ročník velkolepý. Ostatně třináctka je moje šťastné číslo,“ pousmál se Jiří Herian.

Ten se těší, že od 7. do 9. června najde do haly míčových sportů cestu co nejvíce diváků, a připraví závodnicím skvělou sportovní kulisu.

„Všechny srdečně na 7. a 8. června zveme. Věřím, že každý, kdo má rád elegantní a napínavý sport si přijde na své. Jak už jsem zmiňoval, nemusí se jednat o gymnastické fajnšmekry, vítáni jsou všichni, kteří si chtějí užít skvělou sportovní přehlídku,“ zve Jiří Herian.