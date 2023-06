Šatnu volejbalistů Budějovic ovládne angličtina, celý tým se potká v srpnu

„Jsou to všechno hráči extrémně motivovaní, kteří si jdou za úspěchem. A hlavně všichni chtěli k nám do klubu opravdu jít, to nás moc těší,“ doplňuje Mifka.

Vedení Jihostroje si například hodně slibuje od brazilského nahrávače Eduarda Carísia. „Má herní kvalitu i charakter a předpoklad k tomu, aby byl dobrý lídr týmu. To je jedna věc. Osobně jsem rád i za příchod kouče Andrzeje Kowala. Věřím, že nastartuje další etapu v klubu, a těšíme se na jeho nový styl práce, který ukáže nejen nám v Budějovicích, ale doufám, že i celé české extralize,“ míní Mifka.

Jihostroj by měl s letní přípravou na nadcházející sezonu začít 7. srpna. A už týden předtím by měly začít nové posily přijíždět na jih Čech a poznávat spoluhráče i pro ně zcela nové prostředí. Většina zahraničních hráčů bude v České republice úplně poprvé.

Nebude cizinců moc?

„Letos by se to snad poprvé mělo sejít tak, že tým bude kompletní už od samého začátku přípravy. V tom vidíme velké plus. Hlavně proto, že mužstvo je téměř celé nové a v minulosti jsme měli problémy s nahrávači, kteří se k nám připojili pozdě a měli krátký čas se sehrát. Teď na to budeme mít dostatek prostoru,“ vysvětluje manažer.

Obměněný kádr s řadou cizinců však může přinést i problémy. Sázka na hráče z druhé strany planety se nemusí vyplatit. Jak je kádr poskládaný, jak si nováčci „sednou“ i lidsky, to vše naplno ukáže až samotná sezona. „Věřím, že jsme vybrali dobře,“ věří Mifka.

Hlavní řečí se tak v Jihostroji stane angličtina, což už je v moderních evropských klubech běžná věc.

„A pokud chceme být konkurenceschopní a stát se úspěšným týmem i s evropským přesahem, musíme být na toto připravení. Anglický jazyk tedy bude tím hlavním. Ale nechceme samozřejmě zapomenout, že i tak je polovina kádru včetně realizačního týmu domácí. Neradi bychom, aby se z Jihostroje vytratilo jakési české specifikum, české srandičky a podobně,“ ujišťuje Mifka.