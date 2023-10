Z Jihostroje je tým cizinců a mladíků. Chce vyhrávat a bavit diváky

Do ročníku 2023/2024, v němž Jihočeši zabojují o svůj jedenáctý extraligový titul, vstoupí klub s nejvyšším rozpočtem v historii.

„Tentokrát pracujeme s částkou, která lehce převyšuje dvacet pět milionů korun. Z toho zhruba polovinu směrujeme na chod A týmu a zbytek pak k mládežnickým družstvům a ženám. Je ale třeba si uvědomit, že veškeré ceny rostou, takže se dá říci, že si udržujeme naši standardní úroveň. Podařilo se nám však získat nové partnery. Neočekáváme tedy, že bychom neměli plnit naše závazky vůči hráčům, trenérům a dalším. Klub je stabilní,“ těší prezidenta Diviše.

Po minulé sezoně, v níž Jihostroj skončil druhý, se dá říci, že se tým kompletně proměnil. Poprvé v historii budějovický celek povede zahraniční trenér – Andrzej Kowal z Polska, premiérově bude kapitánem cizinec – brazilský nahrávač Eduardo Carísio a nově se v týmu objeví hned devět národností.

Obměna kádru byla veliká, odešel například dlouholetý hráč Jihostroje Martin Kryštof, blokař Josef Polák nebo smečař Martin Licek. Pro nadcházející sezonu je však tým o dost mladší než ten předchozí. Vedení klubu chce dávat příležitost nadějným odchovancům Jihostroje. Na soupisce jsou čtyři talenti – 17letý univerzál Tomáš Brichta, 23letý nahrávač Matěj Emmer, 19letý smečař Josef Leština a o rok starší smečař Ondřej Zelenka.

„Snažili jsme se poskládat tým tak, abychom v české extralize poráželi jakýkoli tým,“ zdůrazňuje prezident klubu. „Také chceme – a musíme – dávat šanci vlastním odchovancům. To je naše dlouhodobá vize. Víme, že kombinace být nejlepším týmem ligy a zároveň dávat šanci mladým klukům, je složitá. Ti čtyři odchovanci už teď ale mají kvalitu a perspektivu, že by například za rok mohli být oporami týmu. Důležité je také to, že se mladíci mají kde učit. Každý den jsou vedle nich možná budoucí hvězdy nejen jihoamerického volejbalu, což je pro ně obrovská příležitost, jak volejbalové vyrůst. I to bylo jedno z kritérií při skladbě kádru,“ doplňuje Diviš.

Za měsíc začne Liga mistrů

Před touto sezonou vedení postupovalo při sestavování nového týmu opačně, než je zvykem. Napřed si vytipovali mladé a šikovné volejbalisty, kteří slavili úspěchy v mládežnických kategoriích, a okolo nich pak stavěli už zkušenější hráče ze zahraničí. „Hlavně jsme vycházeli z toho, že cílíme na volejbalisty, kteří chtějí hrát za Jihostroj. Věříme, že to budou vítězné typy hráčů, kteří mají kvalitu jak volejbalovou, tak i tu lidskou,“ tvrdí generální manažer Robert Mifka.

Extraligová sezona Jihostroji začne už ve čtvrtek v Brně. Doma se poprvé divákům ukážou v úterý při utkání s Benátkami. Daleko těžší výzvy na Budějovice čekají až od listopadu. To začne nejprestižnější volejbalová klubová soutěž Liga mistrů. Jihostroj ji zahájí v německém Lüneburgu 22. listopadu. O necelý týden později Jihočeši přivítají jeden z nejlepších polských celků Jastrzebski Wegiel. Třetího soupeře ve skupině Jihočeši ještě neznají.

„Pro fanoušky chystáme výjezd na zápas Ligy mistrů. Plánujeme vypravit autobus 20. prosince na utkání do Polska. Snad se nám ho povede naplnit,“ přeje si mluvčí volejbalového klubu Matěj Mayer.