Lvi se Lize mistrů střetnou s Civitanovou, Budějovice vyzvou letošního finalistu

V Lize mistrů má Česko dvojnásobné zastoupení po deseti letech. Mistrovské Lvy Praha při premiéře v soutěži čekají ve skupině E italský vicemistr Civitanova, belgický Maaseik, kde působí smečař Adam Bartoš, a druhý tým z kvalifikace.

Jihostroj narazí ve skupině D na vítěze kvalifikace, německý klub SVG Lüneburg a favoritem bude polský mistr Jastrzebski Wegiel, který v minulém ročníku Ligy mistrů prohrál až ve finále s Kedzierzynem-Kožle. Tehdy u toho byl český univerzál Jan Hadrava, který ale po sezoně přestoupil do Galatasaray Istanbul.

Kvalifikace o účast v hlavní soutěži Ligy mistryň se nově hraje ve skupinách. Brňanky se utkají s rumunským týmem CS Volei Alba Blaj, který byl v minulé sezoně i s českou smečařkou Andreou Kossányiovou ve finále Poháru CEV, španělským celkem CV Gran Canaria a izraelským klubem Hapoel Kfar Saba.

První kolo kvalifikace se odehraje turnajovým způsobem od 10. do 12. října. Týmy se utkají každý s každým a první dva postoupí do další fáze, kde si dva ze čtyř klubů zajistí hlavní fázi soutěže.

Tereza Hrušecká a Magdalena Bukovská z KP Brno blokují na síti.

Brněnský trenér Erik Nezhoda je rád, že se jeho tým do Ligy mistryň dostal. „Hrát Champions League je splněný sen nás všech. Už před losováním jsme věděli, že snadným soupeřem v naší skupině nebude nikdo. Do turnaje ale nastoupíme se vztyčenou hlavou a pokusíme se zabojovat o postup do druhého kola kvalifikace,“ uvedl v tiskové zprávě. Druhé kolo kvalifikace by znamenalo jistotu minimálně pokračování v Poháru CEV.