Volejbalista poráží i české fotbalisty, v Lize mistrů myslí na skalp Maaseiku

„Můj recept? Charisma. Rád se směji, křičím, tancuji. Prodávám to, čím jsem,“ popisuje ochotně 205 centimetrů vysoký chlapík. Pro zajímavost: nejlepšího volejbalistu světa Wilfreda Leóna sleduje na téže síti jen o pět tisíc lidí více, kapitána fotbalové reprezentace Tomáše Součka o 112 tisíc méně a třeba český volejbalový svaz nasbíral 10 tisíc followerů.

Hrál ve slavné Modeně, nastupoval za špičkové brazilské týmy a ne všude brali jeho mimovolejbalové aktivity s nadšením. „Hned po příletu jsem se ptal vedení Lvů, jestli nevadí, když budu sdílet věci z klubu. Bylo mi řečeno, že ne, což mě učinilo šťastným, jelikož mě to vážně baví,“ vypravuje Estrada.

Luis Estrada v dresu Lvů Praha

Teď je vše hektické, až bude mít více času, natočí pár videí přímo se spoluhráči. „Chci, aby se fanoušci dostali přímo do kabiny,“ zdůrazňuje. Zaujmout příznivce je prý vcelku jednoduché. „Musíte být sám sebou, co umíte nejlépe, chtít naučit druhé. A chce to charisma,“ zopakuje smečař. Zatím jsou na jeho kousky nejvíce zvědaví v Brazílii, počty sledujících v Česku však narůstají.

Vylétnout mohou už v tomto týdnu. Pomoci může nějaký monstrblok či supersmeč, které Estrada předvede v Lize mistrů. Pražští Lvi opět přepisují svou historii a už ve středu večer nastoupí v belgickém Maaseiku k prvnímu utkání v nejprestižnější klubové soutěži Evropy.

„Na tapetě mobilu mám termíny, kdy hrajeme. Ráno se probudím, podívám se na telefon a napadne mě, že nám tyhle zápasy změní život,“ říká Kubánec, jenž je zatím ze všeho, co se okolo něj děje, nadšený. „Přijetí v klubu bylo fantastické. Chovají se tu ke mně jako ke králi. Nejraději bych tu strávil celý život,“ zdůrazňuje.

Přestože není Estrada s týmem ani týden, a proces sehrávání není ve volejbale jednoduchý, touží v Belgii nastoupit v základní sestavě. „Už teď jsem skvěle připravený. Jediné na čem to závisí, je trenérův pohled. Pokud řekne, že hraji, tak hraji,“ neláme si hlavu aklimatizací.

Stejně tak neřeší zvučná jména soupeřů. „Naše šance v Lize mistrů jsou velké, ale jen tehdy, když budeme chtít. Pokud chcete, je všechno možné. Nesmíme se vystrašit. Na druhé straně sítě stojí vždy šest lidí, kteří mají dvě ruce a dvě nohy. Stejně jako my,“ vysvětluje svou filozofii.

Luis Estrada sleduje své spoluhráče ze Lvů Praha.

Zda bude úspěšná, se dozvíme už brzy. Stejně tak, jestli bude platit i na další účastníky skupiny E rumunské Galati a především hvězdnou Civitanovu. Italský velkoklub se představí v pražské Unyp areně 30. listopadu od 18 hodin, v předprodeji zbývají už jen desítky lístků a nikdo nepochybuje o tom, že půjde o skutečný svátek českého sportu.

„Italský volejbal je umění. Je to jako jít do galerie na Picassovy obrazy. I my ale toužíme vyhrávat – zápasy, poháry, udělat si jméno v Evropě a změnit svůj život,“ dodává Estrada, skvělý smečař a úspěšný influencer.