Volejbalisty rozstřílel Lagumdzija, na úvod Evropské ligy prohráli s Tureckem

Češi měli problém krotit turecký servis, především rány 211 centimetrů vysokého univerzála Adise Lagumdziji, který dal pět es a s 25 body byl nejlepším hráčem utkání. Horší přihrávka znamenala i problémy v útoku a třináct úspěšných bloků soupeře.



Ve vyrovnaném první setu nezvládli volejbalisté koncovku a od stavu 19:19 prohráli šest míčů v řadě. Ve druhé sadě se povedlo v závěru střídání, ze servisu bodoval Jan Galabov a tým poté srovnal na 1:1 na sety. Ve zbylých dvou sadách už ale Češi za soupeřem zaostávali.

Nejvíce bodujícím českým hráčem byl univerzál Jan Hadrava (24). Na palubovce se vystřídala skoro celá lavička.

Druhý páteční zápas mezi Běloruskem a Portugalskem byl přeložen na pondělí.

Druhý turnaj odehrají volejbalisté v portugalském městě Santo Tirso od 4. do 6. června a do Final Four v Belgii postoupí vítěz skupiny.