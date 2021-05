Volejbalové reprezentace vstupují do Evropské ligy. Ženy začínají v Praze

Volejbalistky zkusí navázat na vydařené vystoupení v roce 2019, v kterém podruhé Evropskou ligu vyhrály. „Chtěly bychom postoupit do Final Four, ale máme dost těžkou skupinu, takže uvidíme, co se bude dít,“ řekla kapitánka a smečařka Andrea Kossányiová.



Češky se v Praze utkají v pátek s Maďarskem, v sobotu s Chorvatskem a v neděli s Běloruskem. O týden později odehrají odvety v Minsku a do Final Four, které se uskuteční 19. a 20. června v bulharském městě Ruse, postoupí vítězky skupiny.

„Budeme bojovat ze všech sil a pokusíme se každý zápas vyhrát. Chceme se víc a víc zlepšovat a dokázat čelit i těžkým momentům. Pokud tohle dodržíme, uděláme výrazný krok směrem k Final Four,“ uvedl řecký kouč českého výběru Jannis Athanasopulos v tiskové zprávě.

V nedávné kvalifikaci na Euro volejbalistky v šesti odehraných zápasech ani jednou nezaváhaly. „Odehrály jsme šest dobrých utkání a mohly bychom si to přenést do Evropské ligy, která je pro nás taky důležitá,“ řekla smečařka Michaela Mlejnková v České televizi.

Na zápasy do pražské UNYP Areny můžou alespoň částečně diváci. „O to víc se na to těšíme,“ uvedla Kossányiová. „Profesionální sport děláme hlavně kvůli fanouškům. Čekali jsme přes rok na jejich podporu v hale, proto se moc těším,“ dodal Athanasopulos.



Volejbalisté hrají také ve skupině C a vedle Běloruska se utkají ještě s obhájci vítězství Turky a s Portugalskem. Češi zvládli přesun do Minsku. Původní trasa přes Frankfurt sice byla kvůli sankcím zrušena, ale reprezentanti nakonec letěli přes Istanbul.

Pro kouče týmu Jiřího Nováka bude turnaj první velkou akcí v roli hlavního trenéra mužské reprezentace, v které je od loňského jara, ale kvůli koronaviru vedl tým jen v několika přátelských zápasech. „Sestava se krystalizuje, ale v dnešní době nic není jisté. Pokud bude vše podle předpokladů, vím, s kým bych chtěl v prvním zápase nastoupit,“ řekl Novák na webu svazu.

Vrcholem sezony bude mistrovství Evropy a Evropská liga je pro český tým zkouškou. „Na Evropu nikdo z nás ještě nemyslí. Máme před sebou šest zápasů Evropské ligy a ty jsou momentálně nejdůležitější,“ konstatoval nahrávač Jakub Janouch.

Druhý turnaj odehrají volejbalisté v portugalském městě Santo Tirso od 4. do 6. června a stejně jako u žen postoupí do Final Four v belgickém Kortrijku (19. a 20. června) vítěz skupiny.