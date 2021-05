Los ME? budeme muset hodně makat, říká volejbalový reprezentant Janouch

Šampionát se kromě Ostravy uskuteční letos od 1. do 19. září v polských městech Krakov, Gdaňsk a Katovice, v estonském Tallinu a finském Tampere.

„Itálie, Slovinsko a Bulharsko jsou týmy z úzké evropské špičky, takže budeme muset hodně makat a ukázat to nejlepší, co v nás je. Pokud jde o Bělorusko a Černou Horu, tak tam musí být náš cíl jen vítězství,“ komentoval los třicetiletý reprezentační nahrávač Jakub Janouch, který se momentálně v Bělorusku připravuje s reprezentací na dnešní duel Evropské ligy proti Turecku. Dodal, že pro řadu hráčů českého týmu bude mistrovství Evropy vyvrcholením reprezentační kariéry.



Jakub Janouch je spolu se smečařem Janem Hadravou ambasadorem mistrovství Evropy. „Je to pro mě velká čest, zvlášť když se bude hrát v Ostravě, kde žiju.“

Tuší, co ho jako velvyslancem šampionátu čeká? „Jako první mě napadlo, že se budu muset více věnovat médiím,“ usmál se. „A že asi budu i víc vidět. Doufám, že budu tím správným ambasadorem.“

Každopádně ho potěšilo, že Češi budou hrát v jeho rodném městě, byť za ostravský klub nikdy nehrál. V extralize ale začínal v Opavě a po angažmá ve Zlíně a Liberci působil v Německu a Polsku, přičemž nyní táhne Lvy Praha.

„Jsem z Moravskoslezského kraje, a tak mě vždy moc potěší, když se tam koná nějaká akce. Ten region si to zaslouží, protože je v něm spousta volejbalistů, ať profesionálů, anebo amatérů,“ uvedl Janouch.

Toho, že se dostal do reprezentace, si hodně cení. „Pro každého sportovce je to určitě obrovská motivace. Každý, kdo dělá sport, by k tomu měl nějakým způsobem cílit,“ prohlásil.

Dodal, že v mládí na sobě hodně pracoval i mimo pravidelné společné tréninky. „Takže pro mě je veliké zadostiučinění být součástí národního týmu.“

Jakuba Janoucha by nesmírně potěšilo, kdyby na mistrovství Evropy mohli přijít diváci. „A zaplnili Ostravar Arénu, která je obrovská. Věřím, že se to povede. Bylo by skvělé, kdyby nám diváci fandili naživo a my se jim za to odměnili skvělým výkonem a vítězstvími.“

V Ostravě se bude hrát nejen základní skupina, ale také osmifinále a čtvrtfinále. Souboji o medaile šampionát vyvrcholí v Katovicích.