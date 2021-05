Čeští volejbalisté prohráli v Evropské lize i s Portugalskem

Čeští volejbalisté prohráli v Evropské lize potřetí v řadě a víceméně přišli o šanci postoupit do Final Four. Po porážkách 1:3 s Tureckem a Běloruskem dnes nestačili na Portugalsko, kterému podlehli 2:3 po setech 25:20, 25:27, 37:39, 25:22, 12:15. Za pětisetovou prohru si alespoň připsali první bod do skupiny C. Druhý turnaj se koná příští týden v Portugalsku.