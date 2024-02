Liberecké volejbalistky vyhrály Český pohár, ve finále porazily KP Brno

Královo Pole po minulé mistrovské sezoně opustila řada opor a aktuálně je v extralize šesté, takže bylo před Final Four považováno za outsidera. V prvním setu ještě drželo s Libercem krok. Díky řadě úspěšných bloků a produktivním smečařkám Kateřině Kuníkové a Denise Pavlíkové Brňanky v některých fázích až o tři body vedly, ale koncovka patřila Liberci. Rozhodující slovo si v ní vzala univerzálka Nikola Kvapilová, jež se s 18 body stala nejproduktivnější hráčkou zápasu.

Na začátku druhého setu Liberec odskočil na 9:2, a i když pak soupeřky korigovaly, větší komplikace nepřipustil. Jednoznačný průběh měla od začátku i třetí sada. K Nikole Kvapilové se přidala v útoku také smečařka Lucia Herdová, která se zastavila na 17 bodech. Naopak KP Brno se od druhé sady v útoku i obraně trápilo.

„Rozhodl rozpočet,“ pousmál se v rozhovoru pro Českou televizi trenér poraženého týmu Erik Nezhoda. „Karty byly na začátku dané, přesto byl první set vyrovnaný. Ve druhém jsme zkusili něco změnit, překvapit Liberec, ale nestačilo to. Liberec byl dnes ve všech činnostech lepší. Nám se na podání nedařilo tak jako včera, takže tím to měl lehčí,“ doplnil.

Lucia Herdová (vlevo) z Dukly Liberec smečuje přes , Simonu Jelínkovou a Katarínu Körmendyovou z Králova Pole.

Liberec oplatil Brnu předloňskou porážku z finále Českého poháru. Blízko druhé nejcennější tuzemské volejbalové trofeji byl i v roce 2021, kdy ve finále nestačil na Olomouc. Nyní se mohly volejbalistky Dukly radovat z poháru i zlatých medailí. „Po dvou finálových neúspěších je to super. Povedlo se nám to utkání perfektně takticky i herně. Byl to jeden z nejlepších výkonů, co jsme s tímto týmem udělali. Pak jsme měli psychicky navrch, protože Brno spadlo pod nás. Nedopustili jsme zdramatizování,“ řekl trenér Libor Gálík.

Ženy Dukly Liberec, které jako vítězky základní části vyhrály extraligu v nedohrané covidové sezoně 2020/2021, se od vzniku Českého poháru v sezoně 1991/92 staly pátým týmem, který tuto trofej získal. Rekordmanem je Prostějov s deseti triumfy, následují Olymp (9), Brno (7) a Olomouc (6).