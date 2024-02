Liberecká blokařka Vyklická po pohárovém triumfu: Konečně mám české zlato

„Poslouchá se to hezky, je to určitě obrovský úspěch, osobně mě těší, že jsem kapitánka týmu, ale pořád je to soutěž, která vlastně skončila v půlce sezony. Proto tomu nemůžeme úplně propadnout, protože máme před sebou ještě jiné povinnosti. Každopádně jsem moc ráda, že jsme pohár zvládly, ten tým si to zaslouží,“ uvedla 30letá Klára Vyklická, která před příchodem do Dukly strávila tři sezony v nejvyšší soutěži v Německu v klubech VC Wiesbaden a Rote Raben Vilsbiburg a tu poslední v Portugalsku, kde oslavila dvě zlaté trofeje.

V Česku ale do pondělka nezískala žádnou. „Předtím mně to všechno tak nějak uteklo. Vrátila jsem se asi v pravý čas a konečně mám české zlato,“ řekla s úsměvem rodačka z Brna a odchovankyně místních klubů Fénix (současné Šelmy) a KP Brno.

Předchozí sezonu strávila v pro české volejbalistky netradiční zemi - Portugalsku, konkrétně v týmu AJM/FC Porto. „Po Německu už jsem s tím chtěla švihnout a říkala jsem si, že už nepůjdu nikam ven. Ale když už, tak ať ta destinace stojí za to, protože Vilsbiburg byla vesnice, jedna zatáčka a velká hala, jinak nic... A můj agent mě tedy ještě překecal na Portugalsko a chtěla jsem to prubnout,“ popsala Vyklická. „Hráli jsme tam čtyři soutěže, což bylo šílené, a od listopadu do konce ledna to byl fakt velký záhul, ale oslavila jsem tam dvě trofeje, takže aspoň něco.

A život v Portu? Od ledna jsem se opalovala. Bydlela jsem asi dvacet minut po dálnici od Porta v Espinhu v surfařské oblasti zhruba deset metrů od pláže,“ zavzpomínala. Přesto pak zatoužila po návratu do Česka. „Myslím, že poslední destinaci v cizině jsem si vybrala dobře, byl to fakt zážitek a i když to zní jako super, tak ten rok tam byl fyzicky a psychicky přece jen dost náročný. Nebylo kam zdrhnout, byla jsem na všechno sama a tak. Proto jsem si řekla, že už se vrátím.“ Dokonce uvažovala i o tom, že s volejbalem sekne. „Abych řekla pravdu, už jsem přemýšlela i o tom, že si najdu normální život bez volejbalu, normální práci,“ potvrdila. „Ale pak jsem si zase řekla, že se do kanclu ještě necítím a dokud vyloženě nemám zdravotní problémy a na hřišti jsem docela konkurenceschopná, tak by byla škoda, abych ještě nehrála.“

A proč zrovna Dukla Liberec? „Měla jsem nabídky i odjinud, ale Dukla mi přišla i podle referencí jako nejlepší volba. A navíc jsem řekla z legrace svému agentovi, který má na starosti i Kateřinu Kvapilovou, se kterou se znám už z Brna, aby nás do Dukly udal jako balíček. A po týdnu mi volal, že balíček prošel,“ přiblížila se smíchem Vyklická. „To byl kromě velkého zájmu Dukly také jeden z důvodů, že to prostě zkusím, a do Liberce jsem šla.“

V Dukle má smlouvu do konce této sezony a aktuálně je její další působení v podještědském armádním klubu v jednání. Každopádně by ráda sezonu ukončila dalším úspěchem. Do konce základní části extraligy zbývá šest kol a ve hře je co nejlepší umístění pro vstup do následného play off. Liberečanky jsou aktuálně v tabulce třetí a zítra je čeká velmi důležitý duel na palubovce prvních Šelem Brno.

„Naše sezona je zatím taková nahoru dolů. Vyhrály jsme pohár, pokaždé jsme zatím porazily Prostějov, ale naopak jsme zbytečně ztrácely body se slabšími týmy, takže nerada něco odhaduji dopředu,“ tvrdí liberecká kapitánka Klára Vyklická. „Zkusíme udělat všechno pro to, abychom měly po základní části co nejlepší výchozí pozici, ale to hlavní opravdu začíná až v tom play off. V něm nám hlavně musí držet zdraví, protože před časem jsme měly několik hráček mimo a bylo to znát,“ podotkla Vyklická.

Po triumfu v Českém poháru se pro volejbalistky Dukly nabízí sezonní double, tedy i zisk mistrovského titulu. „Ambice jsou nejvyšší, bylo by to pěkné a hezká tečka za sezonou. Každopádně se na atraktivní boje v play off už moc těším.“