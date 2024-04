Krok od prvního titulu. Šelmy v pěti setech podruhé porazily Liberec

Druhý finálový zápas na severu Čech byl plný zvratů. První set zlomila šňůra při podání nahrávačky Pavly Šmídové, kdy Brňanky odskočily na 12:6. Set pak získaly hladce 25:18. Vzápětí ve druhé sadě něco podobného předvedly domácí volejbalistky, když sedmi body s přispěním servisu Kláry Vyklické utekly na 14:7 a náskok udržely. Zvítězily 25:19.

Jenže na vlně se dlouho neudržely. Ve třetím setu vypadly z rytmu, rychle prohrávaly 3:12 a až v závěru korigovaly na 13:25, aby se dostaly alespoň na dvouciferný počet bodů. Tým vedený univerzálkou Nikolou Kvapilovou, která dnes nasbírala 29 bodů, se i po tomto debaklu znovu vrátil do zápasu. Čtvrtý set Dukla získala 25:22 a dobře rozehrála i rozhodující dějství.

V pátém setu byly Severočešky dlouho produktivnější v útoku, vedly 13:11. Pak ale Šmídová jednoblokem vyrovnala na 13:13 a smeč do autu z ruky Kvapilové znamenal první mečbol pro hosty. O ten se Šelmy ještě připravily zkaženým servisem, jenže vzápětí si vypracovaly další a smečařka Simona Janečková ukončila zápas šťastným podáním o pásku.

Brněnská Pavla Šmídová se raduje ve druhém zápase finále.

„Je to škoda. O to víc závěr bolí, když to ještě zakončí prasátkem,“ litovala v rozhovoru pro Sporty TV Lucie Kolářová, domácí libero.

Její kolegyně z Šelem Adéla Chevalierová si uvědomovala, že vítězky základní části dnes nepodaly optimální výkon. „Liberec na nás našel trochu recept, ubránily nás. Na druhou stranu my jsme polevily na útoku a udělaly jsme pár blbostí. To si v takovém zápase nemůžeme dovolit. Ale zvládly jsme to a historie se neptá jak,“ řekla.

Navzdory vedení 2:0 na zápasy nepovažuje sérii za rozhodnutou. „Zbývá ještě třetí na dohrání, bude to ještě těžké,“ poznamenala. Ani Liberečanky ve svém prvním extraligovém finále neskládají zbraně a drží šanci na double po zisku Českého poháru. „Říká se, že poslední krok je nejtěžší, třeba to na Šelmy padne. Umíme se vrátit do zápasu a umíme se vrátit i do série, my ten titul prostě chceme,“ prohlásila Kolářová.

Rozhodnuto je už v bitvě poražených semifinalistek. Olymp sice v duelu s Prostějovem dotáhl ztrátu 1:2 na sety a vynutil si rozhodující, ale ten prohrál 13:15. Bronz si tak zajistily Hanačky, které jsou s 11 tituly nejúspěšnějším českým týmem. Nejvíce jim dnes pomohla sedmnáctibodová smečařka Klára Faltínová.