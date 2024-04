Šance by byla, mrzí teď hradecké volejbalisty. Plánují další útok

„Je vidět, že šance byla,“ komentuje úvodní dva duely baráže o postup do volejbalové extraligy mužů Jan Kulhánek, trenér hradeckého družstva.

Vždyť k tomu, aby místo prvoligových šampionů z Dobřichovic vyzvali na souboj extraligové Ústí nad Labem, chybělo Slavii opravdu hodně málo.

Stačilo jí v sérii s Dobřichovicemi využít jeden ze dvou finálových mečbolů a mohla si zahrát o historicky vůbec první start mezi domácí elitou.

Nestalo se. I tak si ale právě skončenou sezonu klub zapíše do kroniky hodně tučným písmem. Nejen pro již připomenutou ligovou bilanci, ale také díky ojedinělé cestě Českým pohárem, která skončila až v semifinále Final Four čtyř nejlepších družstev soutěže.

Pohled na dosavadní průběh baráže vás proto asi mrzí snad ještě o trochu víc?

Hlavně to pro nás byl hodně hořký konec, lepší je sezonu končit vyhraným zápasem. I tak ale to byla sezona, která skončila nad naším očekáváním.

Jak daleko nebo blízko jste k vítězství v 1. lize a k následné extraligové baráži měli? Ve finále jste vedli 2:1 na zápasy a ve čtvrtém výhodu měli domácího prostředí...

Moc daleko opravdu ne. Navíc i ten čtvrtý zápas jsme dobře rozehráli, vedli jsme 1:0 na sety, chyběly už jen dva. Jenomže Dobřichovice znovu ukázaly, že velmi dobře zvládají vypjaté okamžiky a že pod tlakem hrají nejlépe. Z větší části mají kádr složený ze zkušených bývalých extraligových borců, kteří umějí měnit rytmus hry a dokáží svojí zkušeností nad soupeřem vyhrát. Šance sérii ukončit doma byla, ale mohla být větší. První zápas v Dobřichovicích jsme vyhráli a velká šance byla i ve druhém. A jet domů s vedením 2:0 by bylo ještě mnohem nadějnější.

První domácí zápas jste vyhráli, druhý, celkově čtvrtý, jste prohráli, rozhodl až ten pátý, určitě poslední. Jak porážku 0:3 v něm hodnotíte?

Vypadá jednoznačná, ale my jsme neměli hráčům moc co vytknout. Dodržovali to, na čem jsme se dohodli. Bohužel to bylo už v pátém zápase, kdy se obě družstva dobře znala, a my jsme dopláceli na to, že jsme v dobře řešených situacích nebyli dostatečně důrazní. Výsledek sice vypadá jasně, ale všechno bylo vyrovnané až na koncovky, které lépe zvládal soupeř.

Výhru nad týmem Karlovarska ve čtvrtfinále Českého poháru sledovalo v hale Slavie 1100 nadšených volejbalových fanoušků.

Finále bylo druhým vrcholem sezony. Co vám ukázal ten první, k němuž jste se jako jediný prvoligový tým přes tři extraligové soupeře probojovali až do semifinále?

Jednak to považujeme za historický úspěch, protože jsme pravděpodobně první prvoligový tým, který něco podobného dokázal. Nám to navíc pomohlo i v ligové soutěži. V poháru hrajete s tím, že přijde jedna prohra a je konec. Klukům se to vrátilo třeba ve čtvrtfinále s Českými Budějovicemi, které jsme vyřadili až výhrou v pátém utkání. Navíc nám naše pohárová cesta pomohla i v tom, jak nás vnímá veřejnost. Začali na nás chodit stovky lidí – 1100 fanoušků na čtvrtfinále s Karlovarskem, to bylo něco neuvěřitelného pro hráče i nás trenéry.

Projevovalo se to i v ligovém vyvrcholení. Jak jste vnímali pomoc fanoušků?

Nesmírně pozitivně. Už delší čas u nás funguje fanklub, který nás výrazně povzbuzuje nejen v domácích zápasech, ale hlavně nyní v závěru sezony s námi jezdil k téměř všem zápasům, což není obvyklé ani v extralize. Hráči si na to zvykli. I ti mladí, málo zkušení, u kterých by se mohlo očekávat, že z tak nezvyklé podpory budou nervózní. Je to obrovská pomoc.

Máte za sebou sezonu, v níž jste odvážně zaklepali na extraligovou bránu. Už jste stačili probrat jak dál?

Chceme pokračovat v trendu, který jsme nastolili před třemi lety a který nás dovedl tam, kde jsme. Konec byl sice smutný, ale už jsme stihli první část pohovorů s hráči, cítíme v nich obrovskou motivaci. Nejraději by asi byli, kdyby nová soutěž začala už zítra. Zkusíme na letošek navázat a dojít dál.

Jak na tom bude hráčský kádr?

Je hlavně potřeba, aby se někteří hráči dali zdravotně do pořádku. Po loňské sezoně nebyla prakticky žádná pauza a ta letošní byla dlouhá a náročná.

Jsou v něm možné změny?

Věříme, že jich moc nebude. Musíme však počítat s tím, že o některé naše hráče bude zájem výš, přece jen jsme ukázali kvalitu. Může nás to sice oslabit, na druhé straně by to byla vizitka naší práce.

Kdyby k něčemu takovému došlo, máte už připravená nějaká řešení?

To je ještě trochu daleko, ale určitě chceme v přípravě dát šanci dalším mladým z dorostu, což se nám v minulých letech osvědčilo. Věříme, že by se někdo z nich mohl do kádru opět dostat. Určitě ale chceme řešit post univerzála. I kvůli zranění jsme s tím měli hlavně v závěru sezony potíže, budeme proto někoho na tuto pozici shánět.