Volejbalová Evropská liga v novém formátu. Ta ženská vyvrcholí v Ostravě

Evropská liga letos změnila formát. Každý z 12 účastníků v obou kategoriích uspořádá jeden tříčlenný turnaj a ke dvěma bude cestovat. Hrát se bude ve třech víkendech po sobě ve druhé polovině května, každý tým tedy narazí na šest soupeřů.

Výsledky se započítávají do společné tabulky a do Final Four postoupí tři nejlepší celky plus pořadatel. V případě mužů to bude stejně jako v předchozích dvou letech Chorvatsko. Semifinále a finále ženské Evropské ligy se v Ostravě uskuteční 15. a 16. června.

V Teplicích se bude hrát ženský turnaj za účasti Rumunska a Rakouska. V dalších týdnech pojede výběr Jannise Athanasopulose do Slovinska, kde se utká také se Španělskem, a na neutrální půdu do Polska, kde budou jeho soupeři Ukrajina a Belgie.

Trenér Athanasopulos prohlásil, že letošní rok se naprosto odlišuje od předchozích sezon reprezentačního výběru. „Letos je pro nás Zlatá liga hlavní a nejdůležitější soutěž, protože Final Four se uskuteční v Ostravě. Prvním cílem je postup do finále, což nám zajišťuje účast v Challenger Cupu (kvalifikaci do Ligy národů),“ uvedl řecký kouč.

Mužský turnaj uspořádá Česko v závěrečném hracím víkendu, v Karlových Varech budou soupeři svěřenců Jiřího Nováka Finové a Rumuni. V té době už budou mít za sebou zápasy v Severní Makedonii, kde je čeká také Estonsko, a v Lucembursku, kde bude třetím týmem Ukrajina.